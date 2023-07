Новый трейлер Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons демонстрирует игровых персонажей ©

Modus Games выпустила новый трейлер игры Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, разработанной Secret Base, которая выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и ПК в Steam 27 июля 2023 года.

В трейлере рассказывается о каждом игровом персонаже, который присоединится к Билли и Джимми в этом новом приключении. У каждого персонажа есть уникальный набор движений, вдохновленный предыдущими частями серии, в которых комбо могут выполнять специальные атаки.

Кроме того, специальные приемы можно использовать с полным счетчиком SP, который увеличивается во время боя. Игроки могут использовать эти движения, чтобы очистить большие участки от врагов и заработать деньги, чтобы улучшить навыки персонажа. Кроме того, в зависимости от того, как вы играете, вы можете зарабатывать награды, чтобы разблокировать предметы коллекционирования после игры, включая дополнительных игровых персонажей со своими наборами движений, сильными и слабыми сторонами.

Во время игры игроки будут сражаться через несколько этапов и боссов, с возможностью разблокировать бонусы и включить такие функции, как перманентная смерть. Тем не менее, есть также способ настроить сложность и играть с другом через локальный кооператив. Онлайн-игра запланирована на будущее обновление. Если разработчик пытался создать аутентичный опыт Double Dragon, вы не сможете добиться большего аутентичности, чем локальный кооператив.