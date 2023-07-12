Новый трейлер Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons демонстрирует игровых персонажей

Modus Games выпустила новый трейлер игры Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, разработанной Secret Base, которая выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch и ПК в Steam 27 июля 2023 года.
В трейлере рассказывается о каждом игровом персонаже, который присоединится к Билли и Джимми в этом новом приключении. У каждого персонажа есть уникальный набор движений, вдохновленный предыдущими частями серии, в которых комбо могут выполнять специальные атаки.
Кроме того, специальные приемы можно использовать с полным счетчиком SP, который увеличивается во время боя. Игроки могут использовать эти движения, чтобы очистить большие участки от врагов и заработать деньги, чтобы улучшить навыки персонажа. Кроме того, в зависимости от того, как вы играете, вы можете зарабатывать награды, чтобы разблокировать предметы коллекционирования после игры, включая дополнительных игровых персонажей со своими наборами движений, сильными и слабыми сторонами.
Во время игры игроки будут сражаться через несколько этапов и боссов, с возможностью разблокировать бонусы и включить такие функции, как перманентная смерть. Тем не менее, есть также способ настроить сложность и играть с другом через локальный кооператив. Онлайн-игра запланирована на будущее обновление. Если разработчик пытался создать аутентичный опыт Double Dragon, вы не сможете добиться большего аутентичности, чем локальный кооператив.
Слишком мало драконов!
выглядит визуально, как полная шляпа для пятилеток, вот стритс оф рэйдж круто выглядит, черепашки клево, а это....