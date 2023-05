Состоялся анонс пиксельного битемапа Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ©

Издатель Modus Games и разработчик Secret Base анонсировали Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Игра выйдет в продажу этим летом.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons - это первая новая игра во франшизе Double Dragon, начатой в 1987 году, после вышедшей в 2017 году Double Dragon IV, которая была разработана Arc System Works. Для новой игры Arc System Works лицензировала интеллектуальную собственность Modus Games.