Состоялся анонс пиксельного битемапа Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Издатель Modus Games и разработчик Secret Base анонсировали Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Игра выйдет в продажу этим летом.
Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons - это первая новая игра во франшизе Double Dragon, начатой в 1987 году, после вышедшей в 2017 году Double Dragon IV, которая была разработана Arc System Works. Для новой игры Arc System Works лицензировала интеллектуальную собственность Modus Games.
Выглядит вроде бы хорошо, но визуальный дизайн какой-то странный.
ну почему нельзя нормальную рисовку сделать для 2д платформера,например как в ORI или streets of rage 4,почему всегда это детская попса,мне кажется фанаты не такого ждут.Почему разработчики всегда идут координально в разрез с фанатами. Что battletoads испоганили,теперь и double dragon
Ммммм.....ностальжи.
Во времена NES чувствовалось что управляешь взрослыми персонажами со взрослыми проблемами так сказать, зачем делать их какими-то мультяшно детскими.
Нам нужно боооольше пиксельного битемапа)))))
Наверно никогда не дождемся Дабл Драгон в графике и жанре типа Sleeping Dogs
Никогда не любил Дабл Драгон. Вот БТДД на Донди - это да, это топ, а простые ДД - ну нахер. Слишком скучные и унылые как по мне.
Ну а этот проект выглядит убого. Всратый пиксель арт всё портит. Неужели так трудно было нарисовать нормально? Графически выглядит как будто даже хуже, чем игры с той же самой Донди, только цветов одновременно отображаемых больше и картинка за счет этого смотрится сочнее, а так сами спрайты просто тихий ужас.