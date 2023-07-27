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Double Dragon Gaiden: Rise Of The Dragons 27.07.2023
5.7 13 оценок

Состоялся релиз пиксельного битемапа Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

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butcher69
Новости

Издатель Modus Games и разработчик Secret Base сообщили о релизе пиксельного битемапа Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam).

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons — это новая игра во франшизе Double Dragon, которая началась в далеком 1987 году. Arc System Works передала Modus Games лицензию на интеллектуальную собственность для этой новой игры. Rise of the Dragons возрождает культовую франшизу с новыми элементами рогалика и реестром разнообразных персонажей

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
dimon-alfa

Дороговато что-то стоит

1
Famiclone

Увидел игру: О, моё детство золотое! В это мы играем!

Увидел ценник: В это мы играем на эмуляторе NES

0
sergeu78

слишком мультяшно

0
da2dy

Мда, попахивает халтурой. Особенно когда рядом есть пример Стритс оф рейдж 4 и Черепах Ниндзя.

0
kolinmah

Хочу битземап Final fight)

0
DORAEMON1989

А взрослых и сексуальных мужиков не судьба была сделать? Как с жабами.

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