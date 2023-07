Состоялся релиз пиксельного битемапа Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ©

Издатель Modus Games и разработчик Secret Base сообщили о релизе пиксельного битемапа Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam).

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons — это новая игра во франшизе Double Dragon, которая началась в далеком 1987 году. Arc System Works передала Modus Games лицензию на интеллектуальную собственность для этой новой игры. Rise of the Dragons возрождает культовую франшизу с новыми элементами рогалика и реестром разнообразных персонажей