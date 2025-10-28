Игроки разочарованы Double Dragon Revive, называя его шагом назад для исторической франшизы

Нынешняя игровая индустрия остаётся одной из самых ценимых медиа-экосистем на планете, несмотря на некоторые признаки замедления после стремительного роста. Безусловно, развитию её самых ранних форм способствовали аркадные игры 80-х — такие как Final Fight и Double Dragon — которые в тот период оказались на вершине популярности и заложили основы жанра beat 'em up.

Однако за прошедшие десятилетия обе серии значительно снизили свой авторитет и привлекательность. Особенно яркий пример — попытка возрождения Double Dragon в виде новой игры Double Dragon Revive, разработанной студией Yuke, которая получила низкие оценки — всего 33% на OpenCritic.

Главной причиной критики стали неудачные трёхмерные модели, которые сильно отличаются от узнаваемого 2D-стиля классики, а также невыразительное окружение, оказывающее негативное влияние на восприятие игры. Некоторые критики даже сравнили её с «гниющим трупом» серии, указывая на ощущение возвращения к стилю, который, по мнению фанатов, является шагом назад.

Фанаты выражают разочарование, отмечая, что серия после надежды, возложенной на релиз Double Dragon: Rise of the Dragons, вновь оказалась в трудном положении. Несмотря на общие негативы, отдельные элементы игры получили небольшие похвалы — особенно боевая система, которую критики отметили как перспективную для будущих проектов.

Однако в целом провал попытки возродить классическую серию показывает, что создание успешных ремейков и возвратов к истокам требует не только технологий, но и глубокого понимания духа оригинала. Без этого даже самая талантливая команда не сможет вернуть серию к прежним вершинам, и она рискует остаться в истории как один из многих забытых экспериментов по «возрождению легенд».