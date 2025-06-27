Легенда возвращается: Double Dragon Revive выходит 23 октября на всех платформах

Классика аркадных драк возвращается! Издатель Arc System Works и студия Yuke’s объявили, что Double Dragon Revive выйдет 23 октября не только на PlayStation, Xbox и ПК, но и на Nintendo Switch. Версия для ПК будет доступна как в Steam, так и в Epic Games Store.

Серия Double Dragon, родившаяся в 1987 году, стала прародителем жанра скролл-файтингов. Новая часть — это не просто возвращение, а переосмысление классики: герои, злодеи и уличные разборки — теперь в современной 3D-графике.

Игроков ждёт:

Полностью обновлённый визуальный стиль с узнаваемыми персонажами из прошлого.

Динамичный скролл-бой, в котором враги атакуют волнами.

Улучшенное управление и баланс, подходящие как ветеранам жанра, так и новичкам.

Глубокий бой, где важно не просто жать кнопки, а думать стратегически: изучать врагов, использовать окружение и подбирать оружие.

Double Dragon Revive — это не только ностальгия, но и новое дыхание легендарной франшизы.