Легенда возвращается: Double Dragon Revive выходит 23 октября на всех платформах

Классика аркадных драк возвращается! Издатель Arc System Works и студия Yuke’s объявили, что Double Dragon Revive выйдет 23 октября не только на PlayStation, Xbox и ПК, но и на Nintendo Switch. Версия для ПК будет доступна как в Steam, так и в Epic Games Store.
Серия Double Dragon, родившаяся в 1987 году, стала прародителем жанра скролл-файтингов. Новая часть — это не просто возвращение, а переосмысление классики: герои, злодеи и уличные разборки — теперь в современной 3D-графике.
Игроков ждёт:
- Полностью обновлённый визуальный стиль с узнаваемыми персонажами из прошлого.
- Динамичный скролл-бой, в котором враги атакуют волнами.
- Улучшенное управление и баланс, подходящие как ветеранам жанра, так и новичкам.
- Глубокий бой, где важно не просто жать кнопки, а думать стратегически: изучать врагов, использовать окружение и подбирать оружие.
Double Dragon Revive — это не только ностальгия, но и новое дыхание легендарной франшизы.
Битемап вернулся!
Опять унылое 3d, завлекающее красивыми артами. Streets of Rage 4 похоже никто за ориентир брать не хочет.
хмм неужели для этого есть свои прагматически-стилистические причины? да не, быть не может
нет просто сделали как надо, на редкость классный битемап что в соло что с другом в кооперативе