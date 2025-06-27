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Double Dragon: Revive 23.10.2025
Экшен
5.6 12 оценок

Легенда возвращается: Double Dragon Revive выходит 23 октября на всех платформах

butcher69 butcher69

Классика аркадных драк возвращается! Издатель Arc System Works и студия Yuke’s объявили, что Double Dragon Revive выйдет 23 октября не только на PlayStation, Xbox и ПК, но и на Nintendo Switch. Версия для ПК будет доступна как в Steam, так и в Epic Games Store.

Серия Double Dragon, родившаяся в 1987 году, стала прародителем жанра скролл-файтингов. Новая часть — это не просто возвращение, а переосмысление классики: герои, злодеи и уличные разборки — теперь в современной 3D-графике.

Игроков ждёт:

  • Полностью обновлённый визуальный стиль с узнаваемыми персонажами из прошлого.
  • Динамичный скролл-бой, в котором враги атакуют волнами.
  • Улучшенное управление и баланс, подходящие как ветеранам жанра, так и новичкам.
  • Глубокий бой, где важно не просто жать кнопки, а думать стратегически: изучать врагов, использовать окружение и подбирать оружие.

Double Dragon Revive — это не только ностальгия, но и новое дыхание легендарной франшизы.

14
4
Double Dragon: Revive
23.10.2025
Комментарии: 4
Ваш комментарий
гавгав

Битемап вернулся!

4
BluntZebulon

Опять унылое 3d, завлекающее красивыми артами. Streets of Rage 4 похоже никто за ориентир брать не хочет.

2
Игорь Болонев

хмм неужели для этого есть свои прагматически-стилистические причины? да не, быть не может

utbrock Игорь Болонев

нет просто сделали как надо, на редкость классный битемап что в соло что с другом в кооперативе