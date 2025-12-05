Down with the Ship: рогалик с кораблестроением и авто-боями выходит на орбиту

Для фанатов FTL: Faster Than Light появление Down with the Ship — обещает настоящий праздник. Этот асинхронный авто-баттлер развивает любимую рогалик-формулу, добавляя элемент случайности и стратегической глубины. Уже сейчас доступна демоверсия, позволяющая попробовать игру прямо в Steam.

Down with the Ship сочетает кораблестроение и автоматические бои. Игрокам предстоит выбирать детали из драфта: орудия, части корпуса, реакторы, а также странные сущности вроде паразитов. Сами сражения проходят без участия игрока — ваша задача собрать оптимальный корабль, после чего остаётся лишь наблюдать за исходом боя. Название игры становится ясным, когда корабль терпит поражение и идёт на дно вместе с экипажем.

Особое внимание уделено размещению модулей. Некоторые части получают бонусы при соседстве с другими, а сокращение времени перезарядки оружия критично для выживания. Игроки также выбирают капитана, каждый со своими доктринами: пассивными способностями, уникальными конфигурациями корпуса и даже грязными приёмами, которые применяются в бою. Капитаны задают направление сборки, но окончательное решение остаётся за игроком.

В игре можно сражаться с кораблями других игроков, набирая как можно более длинную серию побед, и получать награды за успешную оборону от атак претендентов, что напоминает механику Pokémon Go.

Выход Down with the Ship запланирован на 2026 год, но демоверсия уже доступна в Steam для всех, кто хочет проверить свои инженерные и тактические навыки прямо сейчас. Эта игра обещает стать уникальным сочетанием стратегии, рогалика и авто-боя в космическом сеттинге.