Релизный трейлер взрывной головоломки Dr. Fetus' Mean Meat Machine ©

Thunderful, Headup и Team Meat объявили о выпуске своей долгожданной головоломки Dr. Fetus' Mean Meat Machine на Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series. X|S, Xbox One и ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Демо-версия доступна на всех платформах ПК.

Dr. Fetus' Mean Meat Machine предлагает хардкорный вызов, которым Super Meat Boy наиболее известен, в этой единственной в своем роде смеси головоломки и напряженного игрового процесса, до краев наполненного циркулярными пилами, ракетами и целым рядом других смертельных опасностей, которые гнусный доктор состряпал в своей лаборатории.

События Mean Meat Machine доктора Фетуса происходят сразу после Super Meat Boy Forever. Тщательно проанализировав Мясного мальчика, гнусный доктор Фетус получил все данные, необходимые для создания идеального клона Мясного мальчика. Есть только одна проблема: образец ДНК, который он собрал, не является идеальным образцом, что, в свою очередь, дает несколько… не идеальных клонов. Решение доктора Фетуса состоит в том, чтобы создать кучу безжалостных испытательных камер, чтобы отсеять дерьмовые клоны от хороших. Сначала образцы совсем не похожи на Мясного мальчика, но со временем начинает проявляться то гротескно милое лицо, которое так ненавидит доктор Фетус. Идеальные клоны уже на горизонте…

Головоломка проходит через знакомые локации Super Meat Boy и Super Meat Boy Forever, такие как живописный лес, больница и соляной завод с ослепительным фоном и анимацией, созданной оригинальными художниками Super Meat Boy Forever, а также прекрасным саундтреком от RIDICULON. Вам предстоит пройти более 100 мастерски созданных вручную уровней, наполненных творческими ловушками и опасностями, и, если вы сможете выжить в этом хардкорном варианте классической формулы, в конце каждого мира вам предстоит столкнуться с эпической битвой с боссом. предложить окончательный вызов.