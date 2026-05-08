Dracula: The Disciple предложит новый взгляд на легенду о Дракуле через головоломки и атмосферу оккультизма

Издатель Nacon на своём ежегодном шоу Connect представил новую игру Dracula: The Disciple — необычную приключенческую головоломку от первого лица, которая пытается взглянуть на легенду о Дракуле не через привычный хоррор, а через медленное, почти интеллектуальное погружение в оккультизм и выживание.

Несмотря на то что Nacon сейчас находится в не самой устойчивой финансовой ситуации, презентация оказалась на удивление насыщенной. Dracula: The Disciple выделяется среди анонсов именно концепцией: вместо охоты на вампиров игрок оказывается в роли умирающего архивариуса. Его цель — проникнуть в заброшенный дом Дракулы в поисках лекарства от своей болезни. И, как это часто бывает в подобных историях, простое любопытство быстро превращается в куда более опасное погружение в запретные знания.

Игровой процесс строится вокруг исследования, ритуалов и использования оккультных инструментов. Разработчики из Cyanide Studio делают ставку на постепенное освоение сверхъестественных механик: выращивание ингредиентов, проведение ритуалов и даже трансформация в вампира. В этом есть любопытный контраст — игрок не просто сталкивается с мистикой, а буквально «встраивается» в неё, теряя человеческую природу по мере прогресса.

По первым описаниям игра больше напоминает атмосферные иммерсивные головоломки, чем классический экшен про Дракулу. И это, пожалуй, её сильная сторона: вместо очередного пересказа знакомого мифа разработчики пытаются сделать историю о цене знания и постепенной деградации личности.

Дата выхода пока не объявлена, но релиз запланирован на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Если проект реализует задумку без упрощений, он может стать редким примером того, как классический вампирский миф работает не как фон для экшена, а как основа для интеллектуального, почти медитативного опыта.