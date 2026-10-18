Необычная головоломка Draftula получила трейлер и демоверсию в Steam

Draftula сочетает головоломку с падающими блоками и элементы roguelike. В новом ролике показано, как игроку предстоит стратегически размещать комнаты и строить замок всё выше.

Вместо привычных падающих фигур игроки будут размещать комнаты, постепенно превращая небольшую постройку в огромную крепость. Главная задача — грамотно располагать помещения и возводить замок как можно выше, продумывая его структуру и стараясь сохранить устойчивость сооружения.

Однако строительство не станет спокойным занятием. Возведенной крепости будет угрожать назойливый герой, способный разрушить результаты кропотливой работы. Поэтому игрокам придется не только стремиться к новым высотам, но и учитывать опасность, которую представляет незваный гость.

Элементы рогалика добавят привычной формуле головоломки дополнительную глубину, превращая каждую попытку построить идеальный замок в новое испытание. Трейлер демонстрирует необычное сочетание строительства, размещения блоков и сказочно-готической атмосферы.