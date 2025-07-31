Basketball на колёсах: новый трейлер Drag x Drive раскрывает детали геймплея

Nintendo показала свежий трейлер Drag x Drive — необычного баскетбольного симулятора 3 на 3, где все игроки соревнуются на инвалидных колясках. Проект, ранее представленный в весеннем Direct, выходит уже 14 августа на Nintendo Switch 2 и обещает стать ярким спортивным хитом с уникальной подачей.

Главная особенность — управление мышью и продуманная система типов пилотов: защитники отличаются резким ускорением, центры — выносливостью и ростом, а нападающие — универсальностью. Добавьте к этому индикатор вероятности успешного броска и правило 14-секундного владения мячом, и вы получите динамичную игру с тактической глубиной.

В Drag x Drive важна не только точность, но и стиль: за трюки перед броском дают бонусные очки. Лобби поддерживает до 12 человек (6 на 6), а помимо матчей доступны мини-игры вроде Circuit Sprint (гонка с препятствиями) и Rebound Scramble (борьба за мяч).

В трейлере также показаны варианты кастомизации и испытания, открывающие новые возможности. Всё это делает Drag x Drive одной из самых свежих спортивных новинок этого года.