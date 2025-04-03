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Drag x Drive TBA
Экшен
1 1 оценка

Баскетбол в инвалидных колясках? Switch 2 получит странный эксклюзив Drag x Drive с полной поддержкой мыши и Joy-Con

butcher69 butcher69

На Nintendo Direct, посвящённой Nintendo Switch 2, компания представила новый эксклюзив — Drag x Drive. Игра выйдет летом 2025 года и будет использовать уникальные функции мыши на контроллерах Joy-Con 2.

Drag x Drive — это многопользовательская спортивная игра в формате 3 на 3, где игроки выступают в роли баскетболистов на инвалидных колясках. Управление полностью построено на движениях Joy-Con 2:

  • Движение контроллеров вперед-назад имитирует толчки колёс.
  • Махи рукой позволяют подавать сигналы другим игрокам.
  • Классическое бросковое движение отвечает за точные попадания в корзину.

Игроки смогут использовать элементы арены, выполняя акробатические манёвры и перехватывать мячи в прыжке. Также можно блокировать соперников и перехватывать передачи.

Игра разрабатывается эксклюзивно для Nintendo Switch 2 и обещает уникальный геймплей с полной поддержкой управления движением.

-2
7
Drag x Drive
TBA
Комментарии: 7
Ваш комментарий
PolGhost

Ну, как демонстрация возможностей, выглядит конечно прикольно, но одновременно и странно

0
Kamishini1993

😎вот они игры за $80

0
-zotik-

Хм. А кстати паралимпиад игр нет?

0
Egik81

Интересная мысля и подход. Подход чтобы показать, что есть и люди с ограниченными возможностями и они тоже без проблем могут занимать даже таким видом спорта как баскетбол.

-5
Человек-Анекдот

а ты об этом узнал только после нинтендо директ?

2
Max Rolens Человек-Анекдот

Человек лайков хотел, но забыл где он находится ))

-1
Ellie Williams

если ты играешь на приставке в баскетбол это не означает что ты станешь баскетболистом

0