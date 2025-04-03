Баскетбол в инвалидных колясках? Switch 2 получит странный эксклюзив Drag x Drive с полной поддержкой мыши и Joy-Con

На Nintendo Direct, посвящённой Nintendo Switch 2, компания представила новый эксклюзив — Drag x Drive. Игра выйдет летом 2025 года и будет использовать уникальные функции мыши на контроллерах Joy-Con 2.

Drag x Drive — это многопользовательская спортивная игра в формате 3 на 3, где игроки выступают в роли баскетболистов на инвалидных колясках. Управление полностью построено на движениях Joy-Con 2:

Движение контроллеров вперед-назад имитирует толчки колёс.

Махи рукой позволяют подавать сигналы другим игрокам.

Классическое бросковое движение отвечает за точные попадания в корзину.

Игроки смогут использовать элементы арены, выполняя акробатические манёвры и перехватывать мячи в прыжке. Также можно блокировать соперников и перехватывать передачи.

Игра разрабатывается эксклюзивно для Nintendo Switch 2 и обещает уникальный геймплей с полной поддержкой управления движением.