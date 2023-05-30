Автор Dragon Age не верит в повествование, созданное с помощью ИИ, называя результаты "невзрачными" и "бездушными"

Автор Dragon Age Дэвид Гайдер поделился своими мыслями о "невзрачной" и "бездушной" природе процедурно генерируемых диалогов с помощью ИИ, а также предрек неудачу разработчикам, которые переоценивают технологию, будучи не предвидев нынешние ее ограничения.
Ах, да. Мечта о процедурной генерации контента. Даже BioWare прошла через несколько итераций этого: "Что, если нам не нужно, чтобы каждый разговор был индивидуальным? Неограниченное игровое время с процедурным созданием диалогов наряду с процедурными квестами!.
— написал Гайдер в твиттере, ссылаясь на новую статью в Guardian, в которой обсуждаются потенциальные возможности применения сценариев ИИ в будущих видеоиграх.
Статья частично посвящена демо-версии игры под названием Smallville, в которой использовался ChatGPT для генерирования разговоров среди 25 NPC, пока персонажи занимались своей симулированной жизнью в мире песочницы.
Джун Сунг Парк, один из авторов исследования, считает, что небольшие инди-разработчики могут начать внедрять ИИ типа ChatGPT в свой процесс разработки уже через полтора года, а более широкое распространение технологии возможно примерно через пять лет. В настоящее время интеграция ИИ в видеоигры в сколько-нибудь значительной степени - это дорогостоящая перспектива, чреватая потенциальными проблемами.
Однако во время продолжительного общения в твиттере Гейдер по-прежнему скептически относится к краткосрочному применению ИИ в играх. Описывая свой собственный опыт работы с технологией, ветеран-разработчик отметил, что его команда в BioWare "коллективно верила" несколько раз, что процедурно генерируемые разговоры и ИИ-контент могут работать. Однако, по словам Гейдера, при каждой попытке конечные результаты оказывались "невзрачными" и "бездушными".
Далее он отметил, что будущие разработчики вполне могут прийти к выводу, что инструменты ИИ могут генерировать достойный контент с учетом конкретной ситуации, если им предоставить правильные исходные данные, но он сам не разделяет этого мнения.
Проблема была не в линиях. Дело в том, что процедурная генерация контента для квестов приводит к созданию чего-то похожего на квест. В нем, конечно, есть необходимые ритмы, но конечный результат ничем не лучше, чем в типичном MMO-квесте "принеси мне 20 жучиных голов".
Гейдер продолжил, что разработчики, которые убеждают себя в том, что ИИ способны генерировать глубокие, индивидуальные повествования, в отличие от того, что он описывает как "поверхностный контент, который покрывает основы, но не идет дальше", могут потерпеть неудачу.
Я утверждаю, что такой ИИ будет поступать точно так же, как мы: он будет создавать что-то *формой* похожее на повествование, построенное из хранящихся у него готовых фрагментов... потому что это то, что он делает. Это, однако, не остановит многие команды разработчиков от мысли, что он может сделать больше. И они потерпят неудачу.
Некоторые ведущие деятели индустрии развлечений и отдельные разработчики игр уже заявили о своей заинтересованности в использовании ИИ, а генеральный директор компании Disney Боб Игер заявил, что внедрение этой технологии может стать "разрушительным". Ранее в этом году компания Ubisoft представила новый инструмент для написания сценариев с использованием ИИ под названием Ghostwriter, якобы для того, чтобы помочь сценаристам создавать более правдоподобные реплики для своих NPC.
Однако, как отмечается в статье Guardian, многие другие компании заявили о своем нежелании внедрять ИИ-писателей в свои игры, ссылаясь на художественные возражения и опасения по поводу таких проблем, как случайный плагиат, а также на тот простой факт, что некоторые, как Гайдер, просто считают конечный результат разочаровывающим.
Хз, последние годы 90% игр выходит настолько серыми в плане сюжета, что думаю, даже у ИИ не получится сделать хуже.
Он походу не в курсе о состоянии геймдева
нагенерить сюжет с sjw повесткой надо талант hah
Поддерживаю! Сейчас смотришь на сюжет любой игры гав злодей это белый натурал. А гг это представитель какого-то ЛГБТ сообщества. И пихают эту бугуйню везде где можно и нельзя. Причем не утруждая себя пояснениями отчего и почему. Я не против неписей глиномесов или гг лесбиянок. Но я считаю так что раз полезли в такие дебри будьте ласковый пояснять отчего и почему данный персонаж такой. Этаж можно столько квестов на раскрытии данной темы понаделать. А сейчас все делается вот условная Чуча она лесба всё теперь живите с этим.
Думаю, что-то подобное говорили творцы портретов и пейзажей о фотографии...
Душные будут квесты или бездушные - они будут. Ибо так дешевле и быстрей. "Эффективным" менеджерам уже, небось, снятся эротические сны про дюжину ИИ, которые лепят модельки, сочиняют музыку, пишут квесты, разрабатывают маркетинговую стратегию и т.д.:))))
Так что остаётся лишь ждать "бездушные" игры. Хотя и в нынешних, порой, душок ещё тот:)
уверен на 1000% что ИИ справится лучше, чем убей 20 кабанов и принеси 10 шкур.
Игрок всегда чувствует, с душой сделан диалог или нет. С этим, кстати, в последнее время у биоваре проблемы, вот и игори получаются средненькие. Теряется то, за что их произведения всегда любили.
Текущий ИИ да,пока слаб,но он улучшается с огромной скоростью, и быстрей ИИ начнёт дельные сюжеты выдавать,чем вся эта вакханалия с западными сценаристами полностью завершится.
Год максимум и ИИ начнет писать книги и сценарии к играм\фильмам.
Ну да если пользоваться ии от и д тогда получится хрень. А если художества ии потом доработать напильником то, думаю, будет не чуть не хуже чем у именитых писак.
ИИ еще долгое время не сможет заменить живых талантливых сценаристов
Ключевое слово - "талантливых". Т.е. заменит, и еще как.