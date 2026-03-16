Сценарист Dragon Age считает, что если спутники в игре вызывают равнодушие, значит сценарист не справился

Дэвид Гейдер, главный сценарист первых трех игр серии Dragon Age и человек, которого часто называют "архитектором Тедаса", поделился своим профессиональным кредо в недавнем интервью TheGamer. По словам Гейдера, самая большая неудача для сценариста - это равнодушие игрока к персонажам.
Если персонаж оставляет кого-то из игроков равнодушным, я считаю, что не справился со своей задачей. Когда я пишу сложного героя, моя цель - самому понять и принять его взгляд на мир. Если мне удается найти в этом логику, неважно, Андерс это или Логейн - значит, я все сделал правильно.
Такой подход к созданию противоречивых, но запоминающихся личностей был связан с общей концепцией Dragon Age 2. Вместо привычного сюжета о спасении мира разработчики решили сосредоточиться на более локальной и личной истории выживания в одном городе. Гейдер пояснил, что команда задавалась вопросами: "Действительно ли нам нужен "большой злодей"? Всегда ли нужно спасать весь мир? Можем ли мы сделать что-то, что будет более сфокусировано на персонажах и на выживании?" И спутники главного героя стали ключом к тому, чтобы новая формула сработала.
Очень сложно заставить игрока переживать за вымышленную страну или мир, но легко заставить его переживать за человека. Именно для этого нам и нужны были все эти последователи. Шесть разных способов заставить игрока втянуться в сюжет.
Этот подход, хотя и вызвал споры среди фанатов, часть из которых до сих пор горячо любит или ненавидит таких персонажей, как Фенрис или Андерс, позволил Dragon Age 2 занять уникальное место в серии, сделав акцент на драме жителей города Киркволл, а не на судьбе всего мира.
Капитан Очевидность на связи. А вот если персонаж вызывает совсем не те эмоции, на которые рассчитывал сценарист и игра из-за этого проваливается, то значит он не справился вдвойне.
В Вейлгарде очень живые и эмоциональные спутники, особенно Тааш.
А если персонажи вызывают рвотные рефлексы ещё в трейлере, то сценаристов надо гнать ссанными тряпками до выхода игры
Ну такое... Если ни один персонаж не вызывает симпатии (см. Фейлгард), это точно провал. А ещё вспоминается древняя новость про ту же Байовэ с заголовком "разработчики Mass Effect 3 хотели чтобы финал вам запомнился" 😀
Очевидные вещи на самом деле. Что в первой, что во второй драгонаге спутники так или иначе вызывали эмоции. // Ян Халаев