Актриса озвучки Инквизитора из Dragon Age усомнилась в возвращении ее персонажа, но мечтает о сборе в стиле "Мстителей"

Актриса Алекс Уилтон Риган, подарившая голос главному герою Dragon Age: Inquisition, считает, что история ее персонажа, скорее всего, завершена. Однако в глубине души она надеется, что студия BioWare однажды соберёт всех протагонистов серии для грандиозного кроссовера в стиле "Мстителей".



На лондонском Comic Con MCM в беседе с GamesRadar+ актриса поделилась мыслями о будущем фэнтезийной саги.

Грустнее всего осознавать, что Инквизитор, наверное, больше не вернется. Зато какой был финал! И какой потрясающий путь проделал этот персонаж.

Тем не менее, возможность возвращения она не считает полностью невозможной. Более того, она хотела бы, чтобы все герои Dragon Age однажды собрались вместе. Правда сделать это довольно сложно, ведь Герой Ферелдена и Хоук к событиям Dragon Age: The Veilguard могут быть мертвы - в зависимости от выборов игроков в предыдущих частях. Но это не смущает Риган.

Может, случится что-то дикое и безумное, например, они все просто выйдут из Тени или что-то в этом роде, и им придется работать вместе. Будет что-то вроде "Мстители, общий сбор!"