Для Dragon Age: Inquisition на PS3 наступил финал эпохи - серверы отключены

С 28 апреля многопользовательский режим Dragon Age: Inquisition на PlayStation 3 официально ушёл в прошлое. Онлайн-функции, включая подбор матчей и сетевые активности, больше недоступны — решение связано с устаревшей инфраструктурой и практически нулевой активностью игроков на платформе.
Хотя изменения затронули только версию для PS3, сам факт закрытия серверов воспринимается как знаковый момент для всей серии. Подобные шаги — обычная практика для индустрии: поддержка старых систем становится слишком затратной, особенно когда аудитория стремительно сокращается.
Игра изначально выходила в переходный период между поколениями консолей, и именно версии для прошлого поколения быстрее всего потеряли актуальность. При этом на более современных платформах — включая PC и консоли новее — мультиплеер пока продолжает работать, пусть и с заметно меньшей активностью.
Закрытие серверов на PS3 может стать лишь первым этапом более масштабного «сворачивания» онлайн-функций. Ранее уже прекращали работу связанные проекты и сервисы во вселенной Dragon Age, и фанаты не исключают, что в будущем под удар попадут и другие элементы экосистемы.
Несмотря на это, основная одиночная кампания остаётся полностью доступной. Однако для игроков, которые ценили кооперативный режим, это событие фактически ставит точку в целой главе истории игры.
Ну, как бы, вполне неплохо продержался. Необязательный кооп к не самой удачной игре серии, на платформе позапрошлого поколения просуществовал почти двенадцать лет. Да это почти в два раза дольше, чем anthem, от этих же биоварей, который без серверов умер окончательно и бесповоротно.
В эту дрянь еще кто-то играл ? Наверное, донаты заносили. Ню, ню...
У нас ПК, а на неактуальные платформы времен динозавров пофиг
Её ps3 тянула? Честно говоря не ожидал.