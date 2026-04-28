Для Dragon Age: Inquisition на PS3 наступил финал эпохи - серверы отключены

С 28 апреля многопользовательский режим Dragon Age: Inquisition на PlayStation 3 официально ушёл в прошлое. Онлайн-функции, включая подбор матчей и сетевые активности, больше недоступны — решение связано с устаревшей инфраструктурой и практически нулевой активностью игроков на платформе.

Хотя изменения затронули только версию для PS3, сам факт закрытия серверов воспринимается как знаковый момент для всей серии. Подобные шаги — обычная практика для индустрии: поддержка старых систем становится слишком затратной, особенно когда аудитория стремительно сокращается.

Игра изначально выходила в переходный период между поколениями консолей, и именно версии для прошлого поколения быстрее всего потеряли актуальность. При этом на более современных платформах — включая PC и консоли новее — мультиплеер пока продолжает работать, пусть и с заметно меньшей активностью.

Закрытие серверов на PS3 может стать лишь первым этапом более масштабного «сворачивания» онлайн-функций. Ранее уже прекращали работу связанные проекты и сервисы во вселенной Dragon Age, и фанаты не исключают, что в будущем под удар попадут и другие элементы экосистемы.

Несмотря на это, основная одиночная кампания остаётся полностью доступной. Однако для игроков, которые ценили кооперативный режим, это событие фактически ставит точку в целой главе истории игры.