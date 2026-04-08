Серверы Dragon Age: Inquisition отключили на PS3 спустя 12 лет

Компания Electronic Arts официально подтвердила, что онлайн-функции Dragon Age: Inquisition на консоли PlayStation 3 прекратят работу с 28 апреля. Причиной названо значительное уменьшение активной аудитории, а также высокие затраты на поддержку устаревшего серверного оборудования, которое функционировало на протяжении двенадцати лет.

Важно отметить, что отключение сетевых сервисов коснётся исключительно кооперативного многопользовательского режима. Владельцы версий для PC, PlayStation 4 и Xbox не почувствуют никаких изменений. Сюжетная однопользовательская кампания останется полностью играбельной. Более того, отсутствие в игре сетевых достижений (трофеев) избавит коллекционеров, стремящихся к «платине», от лишних хлопот.

Мультиплеер в Dragon Age: Inquisition, где пользователям предлагалось сражаться совместно за отряды Инквизиции, никогда не воспринимался разработчиками как основная часть проекта. Поэтому закрытие серверов именно на старой консоли вряд ли станет серьёзной потерей для большинства поклонников серии. Тем не менее, авторы рекомендуют заранее создать резервные копии файлов сохранений.