Сценарист Dragon Age рассказал, что игроки всегда будут недовольны тем, как мир игры реагирует на их выборы

Сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер дал интервью изданию TheGamer, в котором затронул проблему, преследующую всю серию, - перенос решений игроков между частями. По словам Гейдера, как бы разработчики ни старались, игроки никогда не будут довольны: их всегда будет преследовать чувство, что последствия их выборов в прошлых играх отразили в новой недостаточно хорошо.

Даже с тем уровнем отклика, которого мы достигли - от единичных упоминаний в диалогах до возвращения прошлых персонажей с собственными сюжетными линиями - фанатам всегда кажется, что этого мало. Людям, которые требуют отзывчивости мира, на самом деле нужен полноценный побочный сюжет.

Особенно остро проблема встала при работе над Dragon Age: Inquisition и возвращении Морриган. Фанаты ожидали, что ее сын Киран (так называемое "дитя темного бога" из Dragon Age: Origins) кардинально повлияет на события.

Фанаты хотели, чтобы дитя темного бога обладало судьбоносной значимостью. Чтобы его существование вело к кардинально иной концовке "Инквизиции". Но я не мог этого сделать. Как бы сильно мне этого ни хотелось, я способен воплотить такое только на страницах романа, но не в игре.

Гейдер отмечает, что лишь малая часть игроков способна оценить тонкие отсылки к их предыдущим решениям, и призывает фанатов быть благодарными за уже существующий отклик. Последняя игра серии Dragon Age: The Veilguard и вовсе отказалась от разветвленной системы переноса решений, оставив лишь три выбора из Inquisition, что вызвало недовольство сообщества.