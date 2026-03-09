Сценарист Dragon Age рассказал, что игроки всегда будут недовольны тем, как мир игры реагирует на их выборы

Сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер дал интервью изданию TheGamer, в котором затронул проблему, преследующую всю серию, - перенос решений игроков между частями. По словам Гейдера, как бы разработчики ни старались, игроки никогда не будут довольны: их всегда будет преследовать чувство, что последствия их выборов в прошлых играх отразили в новой недостаточно хорошо.
Даже с тем уровнем отклика, которого мы достигли - от единичных упоминаний в диалогах до возвращения прошлых персонажей с собственными сюжетными линиями - фанатам всегда кажется, что этого мало. Людям, которые требуют отзывчивости мира, на самом деле нужен полноценный побочный сюжет.
Особенно остро проблема встала при работе над Dragon Age: Inquisition и возвращении Морриган. Фанаты ожидали, что ее сын Киран (так называемое "дитя темного бога" из Dragon Age: Origins) кардинально повлияет на события.
Фанаты хотели, чтобы дитя темного бога обладало судьбоносной значимостью. Чтобы его существование вело к кардинально иной концовке "Инквизиции". Но я не мог этого сделать. Как бы сильно мне этого ни хотелось, я способен воплотить такое только на страницах романа, но не в игре.
Гейдер отмечает, что лишь малая часть игроков способна оценить тонкие отсылки к их предыдущим решениям, и призывает фанатов быть благодарными за уже существующий отклик. Последняя игра серии Dragon Age: The Veilguard и вовсе отказалась от разветвленной системы переноса решений, оставив лишь три выбора из Inquisition, что вызвало недовольство сообщества.
Мы мало работаем, портим серию игр и растеряли остатки таланта ❌
Игроки всегда будут недовольны ✅
Из когда то хорошей серии игр сделали средневековое калифорнийское фэнтези с трансформерами и шрамами после удаления грудных желез...
Выбирай, не выбирай - тебя всё равно будут учить "правильному" использованию местоимений.
Гейдер уже в сотый раз одно и тоже переливает. Пытается обвинить игроков, хотя по факту игроки недовольны не выборами и последствиями, а именно теми моментами, где у них нет выбора. И это конкретно касается навязывания повестки на каждом шагу. Они превратили мрачную вселенную в очередную радужную парашу.
Нетерпимость всегда будет. И чем моложе, тем она выше. Впрочем, как показывает практика общения тут. Данный ресурс исключение из правил. Нетерпимость тут не зависит от возраста. Скорей зависит от определённого бренда и критики его.
Есть такое дело.. Ведь если прописывать выборы серьезно - то это на каждый выбор надо отдельный сюжет писать(ну типа с Беленом одни события, с Харроумонтом другие).. Так что я думаю, что Биовары в ДАИ действительно попытались выкрутиться как могли,а когда игрокам это не понравилось - плюнули и решили в ДАВ ваще все влияние убрать