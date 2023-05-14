В фильме "Экзорцист Ватикана" с Расселом Кроу использовали знак инквизиции из Dragon Age: Inquisition ©

Похоже, что в команде фильма "Экзорцист Ватикана" с Расселом Кроу в главной роли было несколько фанатов Dragon Age.

В одной из сцен Рассел Кроу воспользовался своим правом проверить жуткий склеп, связанный с испанской инквизицией. Но для обозначения настоящей Испанской инквизиции они поместили туда символ инквизиции Dragon Age.

Хотя названия могут звучать одинаково, Инквизиция Dragon Age была (возможно) героической организацией, которая спасла Тедас от посягательств злого Корифея, первобытного магистра Тевинтера, пытавшегося захватить трон Бога. Испанская инквизиция была перерождением давнего папского института, который был захвачен знаменитыми монархами Фердинандом и Изабеллой для этнической чистки своей недавно отвоеванной страны и укрепления своей власти. В основном преследовались оставшиеся в Испании евреи и мусульмане, а также пытали людей, которые понимали, что чистота помогает предотвратить распространение болезней.

Издание Kotaku предполагает, что это было результатом того, авторы картины решили не проверять результаты поиска в Google, где символ Inquisition действительно показывается одним из первых.