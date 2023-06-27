После подтверждения передачи разработки Star Wars: The Old Republic новой команде из Broadsword, BioWare сообщила, что отныне сосредоточится на своих однопользовательских играх.
Генеральный менеджер BioWare Гэри Маккей представил краткую информацию о Dragon Age: Dreadwolf и следующей игре Mass Effect:
«Для Dragon Age мы продолжаем создавать, полировать и настраивать исключительный опыт, который, как мы знаем, понравится нашим фанатам. Мы не можем дождаться, чтобы рассказать больше об этом в ближайшее время. Для Mass Effect мы продолжаем предварительную подготовку с основной командой ветеранов-рассказчиков, которые раскрывают глубокую историю франшизы в захватывающем новом ключе».
Да ладно?!))) До них дошло наконец-то))
Неужели Jade Empire 2 увидим?))
ахахаха, почему же вдруг?
оно живое?
а чем они вообще были заняты все эти годы?
anthem поддерживали)
"BioWare объявила, что теперь займётся однопользовательскими играми"
Очень легко просрать репутацию, погрузившись в дерьмо по самые уши, и крайне тяжело, а порой практически невозможно вытащить себя из клоаки и восстановить репутацию. Имхо, ничего не жду от сегодняшней BioWare после их хождения за моря (ммо и прочий ААА шлак последнего, с лишним, десятилетия), а посему со спокойной душой, буду наблюдать за их попытками стать теми, кем они были многие, многие годы назад. Надеюсь, у них получиться, каждый должен иметь второй шанс, но не у каждого хватает ума его использовать.
Тут главная проблема в том, что от тех самых BioWare в студии осталось только название. И все. Так что можно сказать, что тут никаких "восстановлений репутации", ведь все то дерьмо- это и есть новая BioWare.
Ничего от них не жду и ни на что не надеюсь.
Очень сильно жду ME!
Надеюсь скоро нам что то покажут наконец-то
Долго до них доходило.Лучше всего в этом деле помогают финансовые убытки, ну и в меньшем масштабе потеря репутации.
МЕ жду жутко..
Да уж поздно уже. "нашим фанатам", а эти за десять лет полностью извелись, собсна как и разрабы той самой байовер.
Жду новую Dragon Age, хоть какую-то информацию
Удачи им сделать хоть что-то уровня первый Масс Эффект про уровень ДАО можно мечтать им
ты попутал. все наоборот. Что-то уровня дао, а уровень массыча это уже мечта.