BioWare увольняет 50 сотрудников в рамках плана по обеспечению "выдающегося уровня Dragon Age: Dreadwolf"

Компания Electronic Arts сообщила, что ее студия BioWare, расположенная в Эдмонтоне (Канада), увольняет 50 человек из команды, несмотря на то, что Dragon Age: Dreadwolf находится на поздних стадиях разработки.
"Увольнения - это удар по моральному духу студии и осложнение обстановки", заявил сегодня в своем обращении к сотрудникам Гэри Маккей, генеральный менеджер разработчика. По его словам, EA пытается превратить BioWare в более гибкую и сфокусированную студию. По оценкам, в EA работает 12-13 тыс. сотрудников, а в BioWare - около 250 человек.
"После долгих размышлений и тщательного планирования, - говорится в заявлении генерального директора BioWare Гэри МакКея, - мы разработали долгосрочную концепцию, которая позволит сохранить здоровье студии и даст нам возможность заниматься тем, что мы делаем лучше всего: создавать исключительные сюжетные однопользовательские игры, наполненные огромными мирами и богатыми персонажами". Эта концепция уравновешивает текущие потребности студии - а именно, обеспечение того, чтобы Dragon Age: Dreadwolf станет выдающейся игрой - и ее будущее, включая успех следующей Mass Effect".
Чтобы достичь этого, мы оказались в положении, когда перемены не только необходимы, но и неизбежны. Как бы ни было трудно говорить об этом, но переосмысление нашего подхода к разработке неизбежно означает реорганизацию нашей команды в соответствии с меняющимися потребностями студии. В рамках этого перехода мы ликвидируем около 50 должностей в BioWare. Писать об этом очень больно и унизительно. Мы делаем все возможное, чтобы этот процесс проходил с сочувствием, уважением и четкой коммуникацией.
Эндрю Уилсон, генеральный директор EA, еще в марте объявил, что компания сократит около 6% от общего числа сотрудников, и эти сокращения связаны с этим шагом.
По словам МакКея, EA решила действовать сейчас, чтобы предоставить пострадавшим коллегам как можно больше возможностей для трудоустройства. Эти изменения совпадают со значительным числом вакансий, которые в настоящее время открыты в других студиях EA. Пострадавшим сотрудникам будут предоставлены профессиональные ресурсы и помощь при подаче заявок на эти должности. Уходящие сотрудники будут отмечены в игре.
"Хотя маловероятно, что каждый найдет себе новую роль в компании, мы готовы оказать поддержку нашим сотрудникам, когда они будут ориентироваться в происходящих изменениях. Мы искренне надеемся, что они смогут продолжить свою образцовую работу в студиях, которые смогут извлечь огромную пользу из их талантов", - сказал Маккей.
Конечно. Чем меньше людей работает, тем лучше игра. Логика проста. (Нет)
Чо, последних мужиков уволили?🤣
если они были натуралами, то они не нужны в биовар
Мб они решили уволить тех кто был чисто для галочки, небинарных разных, что бы работали уже в правильном направлении, как это было в первой части)
скорее как раз программистов уволили, а тех оставили
А друг они квотных уволили=)
Хотелось бы,но вряд ли.
Согласен.
"надеемся, что они смогут продолжить свою образцовую работу в студиях, которые смогут извлечь огромную пользу из их талантов"
такое чувство, что это засланные казачки, которых натренировали уничтожить чужие студии изнутри. бойся Larian, 50 шпийонов ищут работу)
В разгар мирового экономического кризиса компании вышвыривают сотрудников пачками на улицу, выражая им "поддержку, сочувствие, уважением и четкую коммуникацию". Л - лицемерие.
"Капитализм, счастье, заебись!" (с) Юрий "Камбала" Дудь (тварь вербованная)
"Атлант насрал себе на плечи" (с) Айн Рэнд (Али́са Зино́вьевна Розенба́ум)
Для этого нужно выпускать психически здоровые игры, от сюжета до персонажей. Уродцы во всех смыслах надоели. Как пишут люди в сети, рейтинги у выпускаемого дерьма ЕА всё выше и выше, а уровень продаж при этом всё ниже и ниже.
Как ни странно... Новость скорее хорошая, чем плохая.
И прежде чем в меня полетят помидоры за приступ необоснованного оптимизма, поясняю.
В крупных медиа-конторах не так давно началась медленная, но верная чистка от всякой радужной погани, как пример - тот же Дисней и ВБ совсем недавно лишились директоров по заднеприводному разнообразию. Вызвано это как ни странно - сильным проседанием в доходах.
И на фоне этого заявления формата "мы хотим создавать исключительные сюжетные однопользовательские игры", можно понимать как "Мы поняли, что в одиночных сюжетках тоже есть денюжка и не едиными онлайн-дроч*льнями едины". А увольнения - вполне могут быть частью стратегии отказа от радужного мусора, который бабла не дает, а имидж портит.
PS. А так вообще надо смотреть, кого конкретно уволили. Но сомневаюсь, что Биотвари начнут в голос орать, что они избавляются от радужного мусора. Отчеты-отчетами, а подобное заявление может быть чревато очень неприятными последствиями.
увольняют программистов или разноцветных?
Хз. Но мне кажется, что если не говорят кого - то скорее всего разноцветных. Про программистов бы сказали.
каловая игра будет