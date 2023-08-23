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Dragon Age: Dreadwolf 2024 г.
7.7 286 оценок

BioWare увольняет 50 сотрудников в рамках плана по обеспечению "выдающегося уровня Dragon Age: Dreadwolf"

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butcher69
Новости

Компания Electronic Arts сообщила, что ее студия BioWare, расположенная в Эдмонтоне (Канада), увольняет 50 человек из команды, несмотря на то, что Dragon Age: Dreadwolf находится на поздних стадиях разработки.

"Увольнения - это удар по моральному духу студии и осложнение обстановки", заявил сегодня в своем обращении к сотрудникам Гэри Маккей, генеральный менеджер разработчика. По его словам, EA пытается превратить BioWare в более гибкую и сфокусированную студию. По оценкам, в EA работает 12-13 тыс. сотрудников, а в BioWare - около 250 человек.

"После долгих размышлений и тщательного планирования, - говорится в заявлении генерального директора BioWare Гэри МакКея, - мы разработали долгосрочную концепцию, которая позволит сохранить здоровье студии и даст нам возможность заниматься тем, что мы делаем лучше всего: создавать исключительные сюжетные однопользовательские игры, наполненные огромными мирами и богатыми персонажами". Эта концепция уравновешивает текущие потребности студии - а именно, обеспечение того, чтобы Dragon Age: Dreadwolf станет выдающейся игрой - и ее будущее, включая успех следующей Mass Effect".

Чтобы достичь этого, мы оказались в положении, когда перемены не только необходимы, но и неизбежны. Как бы ни было трудно говорить об этом, но переосмысление нашего подхода к разработке неизбежно означает реорганизацию нашей команды в соответствии с меняющимися потребностями студии. В рамках этого перехода мы ликвидируем около 50 должностей в BioWare. Писать об этом очень больно и унизительно. Мы делаем все возможное, чтобы этот процесс проходил с сочувствием, уважением и четкой коммуникацией.

Эндрю Уилсон, генеральный директор EA, еще в марте объявил, что компания сократит около 6% от общего числа сотрудников, и эти сокращения связаны с этим шагом.

По словам МакКея, EA решила действовать сейчас, чтобы предоставить пострадавшим коллегам как можно больше возможностей для трудоустройства. Эти изменения совпадают со значительным числом вакансий, которые в настоящее время открыты в других студиях EA. Пострадавшим сотрудникам будут предоставлены профессиональные ресурсы и помощь при подаче заявок на эти должности. Уходящие сотрудники будут отмечены в игре.

"Хотя маловероятно, что каждый найдет себе новую роль в компании, мы готовы оказать поддержку нашим сотрудникам, когда они будут ориентироваться в происходящих изменениях. Мы искренне надеемся, что они смогут продолжить свою образцовую работу в студиях, которые смогут извлечь огромную пользу из их талантов", - сказал Маккей.

-2
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
QD19

Конечно. Чем меньше людей работает, тем лучше игра. Логика проста. (Нет)

5
lucsses

Чо, последних мужиков уволили?🤣

2
JohnTornton

если они были натуралами, то они не нужны в биовар

2
Niphestotel

Мб они решили уволить тех кто был чисто для галочки, небинарных разных, что бы работали уже в правильном направлении, как это было в первой части)

2
JohnTornton

скорее как раз программистов уволили, а тех оставили

1
orion1786

А друг они квотных уволили=)

1
nikvik jm

Хотелось бы,но вряд ли.

2
orion1786 nikvik jm

Согласен.

1
PuserG

"надеемся, что они смогут продолжить свою образцовую работу в студиях, которые смогут извлечь огромную пользу из их талантов"

такое чувство, что это засланные казачки, которых натренировали уничтожить чужие студии изнутри. бойся Larian, 50 шпийонов ищут работу)

1
Агент Матрицы

В разгар мирового экономического кризиса компании вышвыривают сотрудников пачками на улицу, выражая им "поддержку, сочувствие, уважением и четкую коммуникацию". Л - лицемерие.

"Капитализм, счастье, заебись!" (с) Юрий "Камбала" Дудь (тварь вербованная)

"Атлант насрал себе на плечи" (с) Айн Рэнд (Али́са Зино́вьевна Розенба́ум)

1
Ивасик
мы разработали долгосрочную концепцию, которая позволит сохранить здоровье студии

Для этого нужно выпускать психически здоровые игры, от сюжета до персонажей. Уродцы во всех смыслах надоели. Как пишут люди в сети, рейтинги у выпускаемого дерьма ЕА всё выше и выше, а уровень продаж при этом всё ниже и ниже.

1
dead2dog
0
Art737

Как ни странно... Новость скорее хорошая, чем плохая.

И прежде чем в меня полетят помидоры за приступ необоснованного оптимизма, поясняю.

В крупных медиа-конторах не так давно началась медленная, но верная чистка от всякой радужной погани, как пример - тот же Дисней и ВБ совсем недавно лишились директоров по заднеприводному разнообразию. Вызвано это как ни странно - сильным проседанием в доходах.

И на фоне этого заявления формата "мы хотим создавать исключительные сюжетные однопользовательские игры", можно понимать как "Мы поняли, что в одиночных сюжетках тоже есть денюжка и не едиными онлайн-дроч*льнями едины". А увольнения - вполне могут быть частью стратегии отказа от радужного мусора, который бабла не дает, а имидж портит.

PS. А так вообще надо смотреть, кого конкретно уволили. Но сомневаюсь, что Биотвари начнут в голос орать, что они избавляются от радужного мусора. Отчеты-отчетами, а подобное заявление может быть чревато очень неприятными последствиями.

0
JohnTornton

увольняют программистов или разноцветных?

0
Art737

Хз. Но мне кажется, что если не говорят кого - то скорее всего разноцветных. Про программистов бы сказали.

0
Protocol10

каловая игра будет

-1