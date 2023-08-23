BioWare увольняет 50 сотрудников в рамках плана по обеспечению "выдающегося уровня Dragon Age: Dreadwolf" ©

Компания Electronic Arts сообщила, что ее студия BioWare, расположенная в Эдмонтоне (Канада), увольняет 50 человек из команды, несмотря на то, что Dragon Age: Dreadwolf находится на поздних стадиях разработки.

"Увольнения - это удар по моральному духу студии и осложнение обстановки", заявил сегодня в своем обращении к сотрудникам Гэри Маккей, генеральный менеджер разработчика. По его словам, EA пытается превратить BioWare в более гибкую и сфокусированную студию. По оценкам, в EA работает 12-13 тыс. сотрудников, а в BioWare - около 250 человек.

"После долгих размышлений и тщательного планирования, - говорится в заявлении генерального директора BioWare Гэри МакКея, - мы разработали долгосрочную концепцию, которая позволит сохранить здоровье студии и даст нам возможность заниматься тем, что мы делаем лучше всего: создавать исключительные сюжетные однопользовательские игры, наполненные огромными мирами и богатыми персонажами". Эта концепция уравновешивает текущие потребности студии - а именно, обеспечение того, чтобы Dragon Age: Dreadwolf станет выдающейся игрой - и ее будущее, включая успех следующей Mass Effect".

Чтобы достичь этого, мы оказались в положении, когда перемены не только необходимы, но и неизбежны. Как бы ни было трудно говорить об этом, но переосмысление нашего подхода к разработке неизбежно означает реорганизацию нашей команды в соответствии с меняющимися потребностями студии. В рамках этого перехода мы ликвидируем около 50 должностей в BioWare. Писать об этом очень больно и унизительно. Мы делаем все возможное, чтобы этот процесс проходил с сочувствием, уважением и четкой коммуникацией.

Эндрю Уилсон, генеральный директор EA, еще в марте объявил, что компания сократит около 6% от общего числа сотрудников, и эти сокращения связаны с этим шагом.

По словам МакКея, EA решила действовать сейчас, чтобы предоставить пострадавшим коллегам как можно больше возможностей для трудоустройства. Эти изменения совпадают со значительным числом вакансий, которые в настоящее время открыты в других студиях EA. Пострадавшим сотрудникам будут предоставлены профессиональные ресурсы и помощь при подаче заявок на эти должности. Уходящие сотрудники будут отмечены в игре.

"Хотя маловероятно, что каждый найдет себе новую роль в компании, мы готовы оказать поддержку нашим сотрудникам, когда они будут ориентироваться в происходящих изменениях. Мы искренне надеемся, что они смогут продолжить свою образцовую работу в студиях, которые смогут извлечь огромную пользу из их талантов", - сказал Маккей.