Бывшие тестеры Dragon Age Dreadwolf планируют провести забастовку перед офисом BioWare

Бывшие тестеры, работавшие над игрой Dragon Age: Dreadwolf готовятся устроить пикет у офиса BioWare в Эдмонтоне после увольнения в начале этого года. Electronic Arts пыталась заблокировать акцию протеста, но ее попытки не увенчались успехом: Совет по трудовым отношениям Альберты принял решение в пользу разработчиков.

Пикет, запланированный на сегодня, 7 ноября, вызван тем, что тестировщики требуют восстановления на работе и продолжения переговоров по заключению первого контракта. Их увольнение было расценено как "тактика борьбы с профсоюзом" со стороны Keywords Studios, компании-аутсорсера, обвинившей в сокращении рабочих мест потерю контракта с BioWare.

Изначально разработчики были привлечены к работе в BioWare во время пандемии, начав с Mass Effect Legendary Edition и перейдя к Dragon Age: Dreadwolf. Решение о создании профсоюза было вызвано попыткой BioWare обязать сотрудников вернуться в офис, поскольку они стремились сохранить свой удаленный статус и улучшить условия оплаты труда. К сожалению, увольнения произошли до того, как они успели заключить свой первый контракт с Keywords.

EA назвала предстоящую акцию протеста "ошибочной" и выразила надежду на урегулирование отношений между Keywords и профсоюзом. Они подчеркнули, что BioWare не имеет никакого отношения к переговорам, а башня Epcor Tower, где будет проходить пикет, никогда не была местом работы сотрудников Keywords. Точные причины масштабных увольнений, связанных с долгожданной игрой Dreadwolf, издатель не раскрывает.