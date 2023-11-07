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Dragon Age: Dreadwolf 2024 г.
7.7 299 оценок

Бывшие тестеры Dragon Age Dreadwolf планируют провести забастовку перед офисом BioWare

butcher69
Новости

Бывшие тестеры, работавшие над игрой Dragon Age: Dreadwolf готовятся устроить пикет у офиса BioWare в Эдмонтоне после увольнения в начале этого года. Electronic Arts пыталась заблокировать акцию протеста, но ее попытки не увенчались успехом: Совет по трудовым отношениям Альберты принял решение в пользу разработчиков.

Пикет, запланированный на сегодня, 7 ноября, вызван тем, что тестировщики требуют восстановления на работе и продолжения переговоров по заключению первого контракта. Их увольнение было расценено как "тактика борьбы с профсоюзом" со стороны Keywords Studios, компании-аутсорсера, обвинившей в сокращении рабочих мест потерю контракта с BioWare.

Изначально разработчики были привлечены к работе в BioWare во время пандемии, начав с Mass Effect Legendary Edition и перейдя к Dragon Age: Dreadwolf. Решение о создании профсоюза было вызвано попыткой BioWare обязать сотрудников вернуться в офис, поскольку они стремились сохранить свой удаленный статус и улучшить условия оплаты труда. К сожалению, увольнения произошли до того, как они успели заключить свой первый контракт с Keywords.

EA назвала предстоящую акцию протеста "ошибочной" и выразила надежду на урегулирование отношений между Keywords и профсоюзом. Они подчеркнули, что BioWare не имеет никакого отношения к переговорам, а башня Epcor Tower, где будет проходить пикет, никогда не была местом работы сотрудников Keywords. Точные причины масштабных увольнений, связанных с долгожданной игрой Dreadwolf, издатель не раскрывает.

31
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Xndr DeKoz

Бедные тестеры не захотели возвращаться с удаленки и сверху еще попросили прибавку. Keywords их за это уволила, теперь тестеры пикетируют у здания Bioware или EA, чтобы те в свою очередь заключили контракт с Keywords, чтобы они взяли их обратно на работу....вот это санта-барбара)

29
Wolfenstein

ЕА хочет чтоб сами игрочки потестили типа так дешевле, плюс почти все так делают

11
AndralStormborn

Действительно, зачем платить тестерам, если игорьки сами протестируют в ранних доступах еще и сами заплатят. Главное - правильно подать, классика еще с Тома Сойера, за которого забор красили, доплачивая.

2
luVol AndralStormborn

Самое главное да, что за это ещё и сами заносят издателю. Скоро каждая игра будет поиграй на неделю раньше, но заплати 100 баксов. Входит немножко в моду (

1
HomeWork

Вот это чёрт!

2
ПУМПА ДУМПА

пфффффф

0
luVol

А сколько их у биовар один, два человека?

0
rewgerg43252

Людей вроде двое, остальные- особи всех гендеров.

-1
MLShadow

Ох уж эти "бывшие".

-1
Rolento

Тестеры это самые важные люди в it

-2
Elden Beast

Нет понятия "самый важный", все звенья производства одинаково важны.
Говорю как человек, работающий в it.
Правда, это справедливо, если стремишься создать качественный продукт) Глядя на издателей начинаешь в этом сомневаться

0
OrisLumenis

Рынок труда это все таки РЫНОК. Если ты не востребован на нем то это к сожалению твои личные проблемы. Согласен что профсоюзы должны следить за условиями труда и за притеснением прав сотрудников, но если ты как специалист не востребован то при чем тут профсоюзы и пикеты? И в целом эти моменты понимает любой взрослый зрелый человек. Возможно уже и до компаний доходит что нанимать надо специалистов своего дела а не за цвет волос и гендерные взгляды. Последние годы почему то второе стояло важнее первого и в индустрию понабирали кучу бездарей умеющие только "защищать свои права" но не умеющие работать

-3
Аристов--Черный
Рынок труда это все таки РЫНОК

...становящийся невольничьим:)

Специалисты просят много денег. Дешевле(и якобы прибыльнее) нанимать начинающих, не имеющих опыта в отстаивании своих прав и согласных на минимальную ЗП с надеждами на карьерный рост работников - выбрасывая их после работы над проектом.

Специалист знает себе цену. И эта цена не устраивает "эффективный" менеджмент.

Закидоны про цвет кожи и половые различия - временная проблема. Эксплуатация людей дела алчными собственниками - проблема постоянная.

0
jax baron

видемо, настолько оптимезации нет что бастовать начали

-4
ratte88

сагласин разрабы ужэ в край абленились работат

2
Никому ничего

Корпорациям следует всегда помнить о том, что: фирма ответственна перед тем, кого приучила к халяве.

-4