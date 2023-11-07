Бывшие тестеры Dragon Age Dreadwolf планируют провести забастовку перед офисом BioWare

Бывшие тестеры, работавшие над игрой Dragon Age: Dreadwolf готовятся устроить пикет у офиса BioWare в Эдмонтоне после увольнения в начале этого года. Electronic Arts пыталась заблокировать акцию протеста, но ее попытки не увенчались успехом: Совет по трудовым отношениям Альберты принял решение в пользу разработчиков.
Пикет, запланированный на сегодня, 7 ноября, вызван тем, что тестировщики требуют восстановления на работе и продолжения переговоров по заключению первого контракта. Их увольнение было расценено как "тактика борьбы с профсоюзом" со стороны Keywords Studios, компании-аутсорсера, обвинившей в сокращении рабочих мест потерю контракта с BioWare.
Изначально разработчики были привлечены к работе в BioWare во время пандемии, начав с Mass Effect Legendary Edition и перейдя к Dragon Age: Dreadwolf. Решение о создании профсоюза было вызвано попыткой BioWare обязать сотрудников вернуться в офис, поскольку они стремились сохранить свой удаленный статус и улучшить условия оплаты труда. К сожалению, увольнения произошли до того, как они успели заключить свой первый контракт с Keywords.
EA назвала предстоящую акцию протеста "ошибочной" и выразила надежду на урегулирование отношений между Keywords и профсоюзом. Они подчеркнули, что BioWare не имеет никакого отношения к переговорам, а башня Epcor Tower, где будет проходить пикет, никогда не была местом работы сотрудников Keywords. Точные причины масштабных увольнений, связанных с долгожданной игрой Dreadwolf, издатель не раскрывает.
Бедные тестеры не захотели возвращаться с удаленки и сверху еще попросили прибавку. Keywords их за это уволила, теперь тестеры пикетируют у здания Bioware или EA, чтобы те в свою очередь заключили контракт с Keywords, чтобы они взяли их обратно на работу....вот это санта-барбара)
ЕА хочет чтоб сами игрочки потестили типа так дешевле, плюс почти все так делают
Действительно, зачем платить тестерам, если игорьки сами протестируют в ранних доступах еще и сами заплатят. Главное - правильно подать, классика еще с Тома Сойера, за которого забор красили, доплачивая.
Самое главное да, что за это ещё и сами заносят издателю. Скоро каждая игра будет поиграй на неделю раньше, но заплати 100 баксов. Входит немножко в моду (
Вот это чёрт!
пфффффф
А сколько их у биовар один, два человека?
Людей вроде двое, остальные- особи всех гендеров.
Ох уж эти "бывшие".
Тестеры это самые важные люди в it
Нет понятия "самый важный", все звенья производства одинаково важны.
Говорю как человек, работающий в it.
Правда, это справедливо, если стремишься создать качественный продукт) Глядя на издателей начинаешь в этом сомневаться
Рынок труда это все таки РЫНОК. Если ты не востребован на нем то это к сожалению твои личные проблемы. Согласен что профсоюзы должны следить за условиями труда и за притеснением прав сотрудников, но если ты как специалист не востребован то при чем тут профсоюзы и пикеты? И в целом эти моменты понимает любой взрослый зрелый человек. Возможно уже и до компаний доходит что нанимать надо специалистов своего дела а не за цвет волос и гендерные взгляды. Последние годы почему то второе стояло важнее первого и в индустрию понабирали кучу бездарей умеющие только "защищать свои права" но не умеющие работать
...становящийся невольничьим:)
Специалисты просят много денег. Дешевле(и якобы прибыльнее) нанимать начинающих, не имеющих опыта в отстаивании своих прав и согласных на минимальную ЗП с надеждами на карьерный рост работников - выбрасывая их после работы над проектом.
Специалист знает себе цену. И эта цена не устраивает "эффективный" менеджмент.
Закидоны про цвет кожи и половые различия - временная проблема. Эксплуатация людей дела алчными собственниками - проблема постоянная.
видемо, настолько оптимезации нет что бастовать начали
сагласин разрабы ужэ в край абленились работат
Корпорациям следует всегда помнить о том, что: фирма ответственна перед тем, кого приучила к халяве.