Dragon Age: Dreadwolf появилась в списках магазинов Xbox Store и PlayStation Store

Поскольку летняя игровая презентация Summer Game Fest будет проходить в течение двух часов, есть много места для новых анонсов и сюрпризов. Они могут включать и Dragon Age: Dreadwolf от BioWare, которая, по слухам, выйдет в конце этого года. Еще больше масла в огонь подливают листинги ролевой игры в Xbox Store и PlayStation Store, которые появились впервые.
Хотя цены и дата выхода пока не объявлены, листинги подтверждают анонс летом 2024 года. Пока что мы знаем, что действие происходит в Тевинтере, которому нужен лидер среди надвигающегося хаоса. Как и в Origins и Inquisition, игроки будут набирать союзников для своего дела и, в идеале, вместе противостоять любой приближающейся катастрофе.
BioWare подтвердила, что в игре будет больше исследуемых локаций, чем в предыдущих играх, включая Андерфелс, где находится база Серых Стражей, Вайсхаупт, и Антиву, где обитают теневые Вороны. Также есть берега Ривана, где поселились драконы, прогоняя Лордов Удачи и уничтожая их корабли.
Если анонс состоится 8 июня, возможно, предварительные заказы начнут принимать примерно тогда же.
Все равно жду анонса, даже если лютая кака.
на большее расчитывать и не приходится )
Разве действия не в Тевинтере происходить будут?
шота 24 год собрал больно много релизов больших, один хорайзон часов под 100 уйдет :( а там еще цусима, ДД2, гоф 2 и тд и тп)
DA это провал притом большой .
так его еще даж не показали а ты уже провал
показывали просто ты не видел. представь скайрим без половины механик и дизайн ui как в мобилке. урезаные скилы инвизиции.
ты про те сливы из раннего билда? Дизайн интерфейса делается в последнюю очередь, боевка не известна от слова совсем. Да и если честно, DA любят за лор, персонажей, сюжет, спутников, боевка важна, но не самый важный аспект.
ну да ведь это всего 1/3 от игры . ты же ведешь политическую игру ...
после 2 3 ее любят меньше
https://t.me/hamster_kombat_bOt/start?startapp=kentId1037436030 // Katarina Sezenler
А че в заголовке и рекламе не пишут типа "новая рэпэгэ от создателей, подаривших нам anthem" или слабо))?