Джефф Грабб уверяет, что все в BioWare довольны состоянием Dragon Age: Dreadwolf, релиз в этом году

Инсайдер индустрии Джефф Грабб еще раз подтверждает свое заявление о том, что Dragon Age: Dreadwolf выйдет в этом году. И это несмотря на недавнюю информацию от EA, указывающую на то, что игра может появиться в марте 2025 года.
Однако, выступая в новом видеоролике на YouTube, Грабб говорит, что команда «довольна» состоянием Dragon Age: Dreadwolf и что ее релиз запланирован на 2024 год. Он добавляет, что летняя презентация игры уже подтверждена BioWare, которая раскроет «все подробности».
«На данный момент кажется, что мы должны увидеть эту игру на Summer Game Fest или где-то в это же время», — говорит Грабб. «У них должны быть все подробности о ней, потому что все, похоже, очень довольны этой игрой. Они очень довольны тем, какой она получилась, и планируют выпустить ее в этом календарном году».
Затем Грабб поясняет, что это означает, что игра выйдет в 2024 году, а не раньше окончания финансового года EA в марте 2025 года, как некоторые опасались.
раз там все довольны значит точно УГ будет
Посмотрим, что получится, с их то производственным адом. Единственное, разочаровывает, что в игре русского не будет, из-за "политики" EA. А профессиональный фанатский перевод такой игры (если она будет сопоставима размерам прошлых частей) будет долгим
Текст смогут перевести быстро.
Ибо прошли времена, когда надо было жевать промт, либо долго ковырять со словарём.
Сейчас DeepL очень неплохо всё переводит. Перегонят текст через него, потом ещё несколько недель на полировку/исправление ошибок.
Можно вспомнить, как переводили Star Wars Jedi: Survivor.
Сомнительно, но окэй
Долго они тужились однако.
А если не довольны сразу на мороз ? Или в конец списка на премию после релиза ?
Были вроде слухи что там боевка теперь будет как в god of war. это вообще трэш
Что? Когда такое было? Если так то это не окей
https://www.playground.ru/dragon_age_dreadwolf/news/nekotorye_fanaty_dragon_age_stavyat_pod_somnenie_boevuyu_sistemu_predstoyaschej_igry_v_svete_prosochivshihsya_kadrov-1564849
Вот же. Такой поворот событий запомнился сразу