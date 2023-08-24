Ещё больше информации об увольнениях в BioWare ©

Теперь уже бывшие сотрудники BioWare в поисках новой работы поспешили обновить свои профили на Likedin, что позволило нам узнать больше о том, какие именно должности упразднило руководство.

Брайан К. Ли проработал в студии в Остине 1 год 10 месяцев в качестве менеджера разработки.

Эндрю Стэдман был уволен после 6 лет и 3 месяцев работы. 2 года 8 месяцев он трудился в качестве программиста, а затема еще 3 года и 8 месяцев руководителем программирования UI. Работал над находящейся в разработке Dragon Age: Dreadwolf.

Эндрю Леунг проработал в BioWare 7 лет и 4 месяца. Начинал свой путь с тестера в отделе контроля качества (2 года 7 месяцев), затем занимался дизайном синематиков с декабря 2018 года.

Рената Кронин трудилась в студии 10 месяцев в качестве помощника продюсера и еще 8 лет веб-продюсером.

Эми Маллон 1 год занимала должность помощника дизайнера ко-опа, 3 месяца трудилась помощником гейм дизайнера, 1 год и 1 месяц UX скриптером над Dragon Age: Dreadwolf (с июля 2019 по июль 2020), затем 10 месяцев занимала должность помощника гейм дизайнера Dragon Age: Dreadwolf, и 2 года 10 месяцев работала левел дизайнером над следующей частью Dragon Age. Общий стаж работы — 5 лет 8 месяцев.

В X (бывший Twitter) бывшие и текущие сотрудники активно поддерживают потерявших работу коллег и помогают им в поисках новой работы, а фанаты студии выражают свои сожаления.