Ещё больше информации об увольнениях в BioWare

Теперь уже бывшие сотрудники BioWare в поисках новой работы поспешили обновить свои профили на Likedin, что позволило нам узнать больше о том, какие именно должности упразднило руководство.
Брайан К. Ли проработал в студии в Остине 1 год 10 месяцев в качестве менеджера разработки.
Эндрю Стэдман был уволен после 6 лет и 3 месяцев работы. 2 года 8 месяцев он трудился в качестве программиста, а затема еще 3 года и 8 месяцев руководителем программирования UI. Работал над находящейся в разработке Dragon Age: Dreadwolf.
Эндрю Леунг проработал в BioWare 7 лет и 4 месяца. Начинал свой путь с тестера в отделе контроля качества (2 года 7 месяцев), затем занимался дизайном синематиков с декабря 2018 года.
Рената Кронин трудилась в студии 10 месяцев в качестве помощника продюсера и еще 8 лет веб-продюсером.
Эми Маллон 1 год занимала должность помощника дизайнера ко-опа, 3 месяца трудилась помощником гейм дизайнера, 1 год и 1 месяц UX скриптером над Dragon Age: Dreadwolf (с июля 2019 по июль 2020), затем 10 месяцев занимала должность помощника гейм дизайнера Dragon Age: Dreadwolf, и 2 года 10 месяцев работала левел дизайнером над следующей частью Dragon Age. Общий стаж работы — 5 лет 8 месяцев.
В X (бывший Twitter) бывшие и текущие сотрудники активно поддерживают потерявших работу коллег и помогают им в поисках новой работы, а фанаты студии выражают свои сожаления.
Тут гадать нечего. Руководство не устраивает качество проделанной работы над новым Масс Эффектом и Драгон Эйдж. Ставки очень велики. Они либо провалятся окончательно и загубят 2 франшизы, либо возродятся. Третьего не дано. Итак огромная масса людей 10 лет кричит, что Биовар уже не те. Т.е им нужно и толпе хейтеров нос утереть и не потерять окончательно тех, кто еще надеется на студию. Средний продукт выпустить не могут позволить себе.
Забавно, если они действительно уволили всех толерастов и им сочувствующих
Интересно связаны ли как-то эти увольнения с успехом балдурс гейт 3 и продвигающейся разработки драгон эйж.
Хм... То есть эти ребята даже над Инквизицией поработать не успели. Плюс занимались в основном коопом.
Из перечисленных - только один человек имеет отношение к ко-опу. Эми Маллон работала над Антем с 2017 по 2018 по университетской программе (что-то по типу стажировки).
Я не о том. У них у всех срок работы - хр*н да маленько и приходится он в основном на кооперативный Anthem. Даже над провальной Андромедой эти ребята могли проработать в лучшем случае год, т.е. в разработке они почти не участвовали. Это не "старички студии" - это молодняк, который ничего толкового еще не делал.(И который активно тащил к Биотварям радугу)
Андромеда в профилях не указана вообще, так что над ней они не работали. Все уволенные в основном работали в Эдмонтоне и Остине, Андромедой же занималась ныне покойная Монреаль.
Насколько я помню, это было скорее отговоркой и Монреаль просто сделали крайними. Но как бы то ни было - увольнение этих ребят сильным ударом навряд ли станет.
Какие новички? 2 чела 6 лет, 5 лет, 7 лет. Они новый Масс эффект и Дредвульф вчера чтоли начали разрабатывать? Вот уж открытие. 5 лет в одной компании работаешь - новичок.....