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Dragon Age: Dreadwolf 2024 г.
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.6 354 оценки

Геймплей Dragon Age: Dreadwolf должны показать на этой неделе и раскрыть дату релиза, считают инсайдеры

Gutsz
Новости

Одна из самых ожидаемых будущих ролевых игр, Dragon Age: Dreadwolf, не пройдет мимо летних презентаций, несмотря на весьма тревожное молчание разработчиков. Студия BioWare и Electronic Arts официально не сообщали о демонстрации проекта или каких-либо новостях, однако инсайдеры уверены, что премьера геймплея RPG пройдет уже на этой неделе. Есть даже высокая вероятность увидеть точную дату релиза Dragon Age: Dreadwolf, которую не придется слишком долго ждать.

Свежими инсайдерскими подробностями поделился портал Insider Gaming, который специализируется на утечках. Согласно их данным, после ранних крупных сливов по Dragon Age: Dreadwolf получать новую информацию стало гораздо сложнее, однако некоторые сведения все же просачиваются. Так, им удалось узнать, что этим летом готовится полноценная презентация Dragon Age: Dreadwolf с выпуском кинематографичного трейлера и первыми кадрами игрового процесса. Игру должны показать уже на этой неделе, однако пока не совсем понятно, когда это произойдет — на Summer Game Fest Showcase или Xbox Games Showcase.

По разным сведениям, вместе с публикацией новых трейлеров для Dragon Age: Dreadwolf будет объявлена и дата выхода игры. Ролевая игра имеет все шансы выйти до конца этого года, но дата релиза в начале 2025 года кажется более вероятной и привлекательной для команды разработчиков.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Джейкоб Этезов

Новая ДА игра а на обложке Хоук. Или это просто типичная замануха?

3
FretfulDoctor

Если замануха то тогда так себе, так как 2 ДА был провалом.

2
Lazy Mutton

На обложке - фотошоп: локация из DA:I, Хоук из второй части (который все равно попадал в эту локацию), а надпись просто поверх кинули.

1
Кемпритдж

😂😂😂

1
Ded Chelyabinsk

Дай Бог, дай Бог

1
Just-a-your-King

Жаль лишь, то что у нас тут ЕА и значит даже русабов мы в новой части на релизе не дождемся.

1
Lazy Mutton

Сообщество фанатов выкатит первые версии перевода с помощью DeepL и ручной полировки к тому моменту, когда разработчики будут еще клепать патчи для улучшения версии игры.

2
Starban Lazy Mutton

Кек

0
Aellie

Так они ж уже показали анимешные бои с оружием больше самих героев. Все, как любят на консольках. Вряд ли что-то изменилось.

0
Sigon

По графике скорее всего будет копией даи. Чуть чуть подправленная под наше время.

-1
Kesti

Наверняка та ещё параша выйдет, но больше маштабных РПГ и нет, по сути(

-3
luVol

Старфилд самая масштабная рпг всех времен и народов))

0
da2dy

Ну да главное в РПГ масштабность, этож аналог ГТА, какие там роли, развитие персонажей, выборы и сюжет...

0