Геймплей Dragon Age: Dreadwolf должны показать на этой неделе и раскрыть дату релиза, считают инсайдеры

Одна из самых ожидаемых будущих ролевых игр, Dragon Age: Dreadwolf, не пройдет мимо летних презентаций, несмотря на весьма тревожное молчание разработчиков. Студия BioWare и Electronic Arts официально не сообщали о демонстрации проекта или каких-либо новостях, однако инсайдеры уверены, что премьера геймплея RPG пройдет уже на этой неделе. Есть даже высокая вероятность увидеть точную дату релиза Dragon Age: Dreadwolf, которую не придется слишком долго ждать.
Свежими инсайдерскими подробностями поделился портал Insider Gaming, который специализируется на утечках. Согласно их данным, после ранних крупных сливов по Dragon Age: Dreadwolf получать новую информацию стало гораздо сложнее, однако некоторые сведения все же просачиваются. Так, им удалось узнать, что этим летом готовится полноценная презентация Dragon Age: Dreadwolf с выпуском кинематографичного трейлера и первыми кадрами игрового процесса. Игру должны показать уже на этой неделе, однако пока не совсем понятно, когда это произойдет — на Summer Game Fest Showcase или Xbox Games Showcase.
По разным сведениям, вместе с публикацией новых трейлеров для Dragon Age: Dreadwolf будет объявлена и дата выхода игры. Ролевая игра имеет все шансы выйти до конца этого года, но дата релиза в начале 2025 года кажется более вероятной и привлекательной для команды разработчиков.
Новая ДА игра а на обложке Хоук. Или это просто типичная замануха?
Если замануха то тогда так себе, так как 2 ДА был провалом.
На обложке - фотошоп: локация из DA:I, Хоук из второй части (который все равно попадал в эту локацию), а надпись просто поверх кинули.
😂😂😂
Дай Бог, дай Бог
Жаль лишь, то что у нас тут ЕА и значит даже русабов мы в новой части на релизе не дождемся.
Сообщество фанатов выкатит первые версии перевода с помощью DeepL и ручной полировки к тому моменту, когда разработчики будут еще клепать патчи для улучшения версии игры.
Кек
Так они ж уже показали анимешные бои с оружием больше самих героев. Все, как любят на консольках. Вряд ли что-то изменилось.
По графике скорее всего будет копией даи. Чуть чуть подправленная под наше время.
Наверняка та ещё параша выйдет, но больше маштабных РПГ и нет, по сути(
Старфилд самая масштабная рпг всех времен и народов))
Ну да главное в РПГ масштабность, этож аналог ГТА, какие там роли, развитие персонажей, выборы и сюжет...