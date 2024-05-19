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Dragon Age: Dreadwolf 2025 г.
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.6 349 оценок

Инсайдер намекнул, что рекламная компания Dragon Age: Dreadwolf будет короткой, а игра может выйти уже ранней осенью

AceTheKing
Новости

Вчера в разговоре с одним из пользователей инсайдер Shinobi602 намекнул на то, что релиз Dragon Age: Dreadwolf может состояться уже довольно скоро.

Он заявил, что игра точно не столкнется с Assassin's Creed: Shadows в ноябре, при этом ранее он говорил о том, что Electronic Arts и Bioware планируют выпустить игру после достаточно быстрой летней рекламной компании. Таким образом, игроки могут ожидать релиза Dragon Age: Dreadwolf уже в сентябре или октябре текущего года.

Издание Eurogamer и инсайдер Джефф Грабб ранее тоже сообщили о том, что по их данным издатель планирует выпустить игру уже в этом году.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ивасик

Чем быстрее выпустят Драгона, тем быстрее (с их слов) займутся новой частью МЕ.

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Lis-tyan

При условии что драгонага окажется достаточно успешной чтоб собрать деньжат для МЕ :)

0
Микола Ларионов

Надёжный инсайдер намекнул, что всем похуй на эту игру.

0