Инсайдер намекнул, что рекламная компания Dragon Age: Dreadwolf будет короткой, а игра может выйти уже ранней осенью

Вчера в разговоре с одним из пользователей инсайдер Shinobi602 намекнул на то, что релиз Dragon Age: Dreadwolf может состояться уже довольно скоро.
Он заявил, что игра точно не столкнется с Assassin's Creed: Shadows в ноябре, при этом ранее он говорил о том, что Electronic Arts и Bioware планируют выпустить игру после достаточно быстрой летней рекламной компании. Таким образом, игроки могут ожидать релиза Dragon Age: Dreadwolf уже в сентябре или октябре текущего года.
Издание Eurogamer и инсайдер Джефф Грабб ранее тоже сообщили о том, что по их данным издатель планирует выпустить игру уже в этом году.
Чем быстрее выпустят Драгона, тем быстрее (с их слов) займутся новой частью МЕ.
При условии что драгонага окажется достаточно успешной чтоб собрать деньжат для МЕ :)
Надёжный инсайдер намекнул, что всем похуй на эту игру.