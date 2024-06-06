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Dragon Age: Dreadwolf 2024 г.
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
7.5 357 оценок

Инсайдеры сообщили, что Dragon Age: Dreadwolf лишится подзаголовка

monk70
Новости

В последнем выпуске Kinda Funny Gamescast известный журналист и инсайдер Джефф Грабб высказал странное предположение о появлении игр Dragon Age на грядущих выставках.

Отвечая на вопрос о Dragon Age: Dreadwolf на выставке Xbox Games Showcase, Грабб ответил, что Dragon Age будет на мероприятии, а Dreadwolf — нет, что вызвало слухи о ремастерах уже выпущенных игр.

Думаю, будет пять игр, о которых мы раньше не слышали, и это по всем вертикалям (имеется в виду Xbox-Bethesda-Activision). Что это? Не знаю. Думаю, мы увидим несколько знакомых лиц на сцене... несколько... популярных актеров озвучки, я бы сказал. Я шутил, что Dragon Age Dreadwolf будет и не будет на выставке. Dragon Age: Dreadwolf, вероятно, НЕ будет, Dragon Age БУДЕТ. Если это имеет смысл.

Вскоре после завершения стрима Грабб внес ясность и сказал: «Это не ремейк Dragon Age 1. Это просто не Dreadwolf».

Однако Джейсон Шрайер уточнил, что это смена названия, предполагая, что окончательным названием будет Dragon Age 4.

-5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Eios

Первую часть когда то прошёл с удовольствием и не раз) Вторую - без каких либо эмоций.. Третью вообще не осилил. А после Андромеды уже не жду чего либо от этой конторки.

3
вупсич пупсич

Предрекаю провал, Если там не будет уровень сюжет оригинс. Не будет прописанных персонажей - всё конец, 0 продаж

0
valeriesq вупсич пупсич

Да не, продажи будут в любом случае. Но к уровню Ориджинс качество, конечно, уже никогда не вернется

0
-zotik-

1я крутая, вторая неограненый алмаз. 3я тоже крутая, правда понял я это на 2е прохождение

0
Talendor3
Думаю, будет пять игр

И все будут мобилками🤣

2
Pavlissimus

Ну, технически, первого (и третьего) Dragon Age так и не выходило. Была предыстория, т.е. Origins, была вторая, и инквизиция.

-7
valeriesq

Люди до того как было придумано слово "часть" такие:

0
-zotik-

Шиз?)))

0