Команда Dragon Age: Dreadwolf с нетерпением ждет возможности рассказать больше ©

В свете того, что BioWare сократила около 50 должностей, чтобы стать "более гибкой и сфокусированной студией", генеральный директор Гэри Маккей рассказал о разработке грядущих игр, таких как Dragon Age: Dreadwolf. Не раскрывая прямого влияния увольнений, он сказал: "Наша преданность игре никогда не ослабевала".

Наша приверженность остается неизменной, и мы все работаем над тем, чтобы сделать эту игру достойной имени Dragon Age. Мы уверены, что у нас будет время, необходимое для того, чтобы Dreadwolf полностью раскрыла свой потенциал". МакКей отметил, что "каждый член нашей команды, даже те, кто покидает BioWare, заслуживают похвалы за создание впечатляющей игры. Это наши коллеги и друзья, и без них нас бы здесь не было. Я очень горжусь всей работой, которую проделала наша команда.

В то время как команда "с нетерпением ждет", когда игроки увидят, что может предложить Dreadwolf, она подтвердила, что следующий Mass Effect все еще находится на стадии предпроизводства, а главную роль в нем играет Майк Гэмбл. Долгожданное продолжение знаменитой серии научно-фантастических ролевых игр было анонсировано в 2020 году и разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

В заключение МакКей сказал: "Как бы банально это ни звучало, но для подобных изменений никогда не бывает подходящего времени, но мы уверены, что у нас есть правильные руководители и команда, обладающие видением, страстью и проверенным опытом, чтобы создать игры мирового класса Dragon Age и Mass Effect, которые понравятся нашим поклонникам". Разработчику "не терпится" показать больше Dreadwolf, и он с нетерпением ждет "новых открытий в будущем".

Поскольку Dragon Age: Dreadwolf выйдет не раньше апреля 2024 года, поэтому вполне возможно, что новый трейлер будет представлен на церемонии The Game Awards 7 декабря.