Команда Dragon Age: Dreadwolf с нетерпением ждет возможности рассказать больше

В свете того, что BioWare сократила около 50 должностей, чтобы стать "более гибкой и сфокусированной студией", генеральный директор Гэри Маккей рассказал о разработке грядущих игр, таких как Dragon Age: Dreadwolf. Не раскрывая прямого влияния увольнений, он сказал: "Наша преданность игре никогда не ослабевала".
Наша приверженность остается неизменной, и мы все работаем над тем, чтобы сделать эту игру достойной имени Dragon Age. Мы уверены, что у нас будет время, необходимое для того, чтобы Dreadwolf полностью раскрыла свой потенциал". МакКей отметил, что "каждый член нашей команды, даже те, кто покидает BioWare, заслуживают похвалы за создание впечатляющей игры. Это наши коллеги и друзья, и без них нас бы здесь не было. Я очень горжусь всей работой, которую проделала наша команда.
В то время как команда "с нетерпением ждет", когда игроки увидят, что может предложить Dreadwolf, она подтвердила, что следующий Mass Effect все еще находится на стадии предпроизводства, а главную роль в нем играет Майк Гэмбл. Долгожданное продолжение знаменитой серии научно-фантастических ролевых игр было анонсировано в 2020 году и разрабатывается на движке Unreal Engine 5.
В заключение МакКей сказал: "Как бы банально это ни звучало, но для подобных изменений никогда не бывает подходящего времени, но мы уверены, что у нас есть правильные руководители и команда, обладающие видением, страстью и проверенным опытом, чтобы создать игры мирового класса Dragon Age и Mass Effect, которые понравятся нашим поклонникам". Разработчику "не терпится" показать больше Dreadwolf, и он с нетерпением ждет "новых открытий в будущем".
Поскольку Dragon Age: Dreadwolf выйдет не раньше апреля 2024 года, поэтому вполне возможно, что новый трейлер будет представлен на церемонии The Game Awards 7 декабря.
каждый раз одно и то же говорят, а где игра-то?
Мы быстрее Вампирский Маскарад 2 дождемся)
больше о своих увольнениях?
Поредевшая команда с нетерпением ждет возможности рассказать больше, ну да конечно. А что им остаётся?)
"Наша приверженность остается неизменной"
Ога, ога. Мы знаем приверженность чему.
Вряд ли новый Dragon Age будет лучше последних игр Совокотов и того же БГ3.
Щас играм и особенно жанру рпг в ближайшее врямя будет тяжко. Все будут тыкать бг3
Будь это что-то на уровне ДАО, можно было бы и посравнивать и потыкать. А так намечается очередная актион рпг на подобии ведьмака 3.
"Разработчику "не терпится" показать больше Dreadwolf, и он с нетерпением ждет "новых открытий в будущем"."
Как же осточертели эти шаблонные "не терпится" и "новых открытий в будущем" сопровождающие каждый анонс или выход очередного ААААААААА продукта (не игры). Как правило, за очень редким исключением, после выхода, повторюсь, очередного ААААААААА продукта (не игры), выясняется, что терпеть было совсем не обязательно, ибо никаких достойных открытий в очередной раз не последовало.
Имхо, не не терпиться и не жду открытий от Dreadwolf, прав ли я, покажет лишь время. (буду только рад, если ошибаюсь)
"Наша приверженность остается неизменной, и мы все работаем над тем, чтобы сделать эту игру достойной имени Dragon Age."
После второй части и тем более Inquisition - это вряд ли. Настоящий Dragon Age остался, имхо, лишь в первой части.
Вся трилогия хорошая, а что такое настоящий da? У игры один сюжет один разработчик, не надо придумывать лишнее про то что раньше трава зеленее была. Да 1я крутая была в плане механики ну и мб сюжет. 2 и 3 упростили просто.
не надо
вчера уже рассказали.
Сейчас уволенные выложат всю правду матку
Сомневаюсь, скорее всего, они все еще под NDA
У них контракты о не разглашении, до выхода будут молчать, а потом запоют. Ну или как минимум до того как найдут новую работу
ну, они по-дружески расскажут знакомому инсайдеру, а тот по секрету всему свету
Я ХОЧУ))
Я НОУТ НОВЫЙ 2 года назд купил с 1650))
Боюсь, этого уже маловато будет.
нужны сабы если будут то куплю