Ожидаемую ролевую игру Dragon Age: Dreadwolf якобы можно "предзагрузить" на Xbox

Уже в следующем месяце начнется долгожданный сезон летних презентаций, где обязательно покажут самые интересные новинки для ПК и консолей. На эту тему в сети уже ходит достаточно слухов, но, на удивление, меньше всего там упоминается ожидаемая новая часть Dragon Age. Ролевая игра с подзаголовком Dreadwolf находится в разработке уже несколько лет, и на предстоящем Summer Game Fest есть все шансы наконец увидеть дату релиза.
Официально разработчики BioWare и компания Electronic Arts еще не подтвердили свое участие в какой-либо конференции. Авторы Dragon Age: Dreadwolf в целом пока не торопятся раскрывать подробности игры и планы по её выпуску, но скоро это может измениться. На это указывает очередная утечка из мобильного приложения Xbox. Некоторые пользователи через него нашли возможность ранней загрузки Dragon Age: Dreadwolf. Мобильное приложение позволяет синхронизировать данные игры с консолью и сделать предзагрузку. Пока это реализовано только как функционал, и активация загрузки ничего не делает.
Вряд ли это просто технический сбой в мобильном приложении. По словам пользователей ResetEra, такая возможность есть только на странице Dragon Age: Dreadwolf, в других будущих играх такое не встречается. Прошлый сбой мобильного приложения Xbox раньше времени подтвердил дату выхода Call of Duty: Black Ops 6 и добавление шутера в подписку Game Pass. Поэтому в скором времени стоит ожидать новую демонстрацию Dragon Age: Dreadwolf, где, вероятно, будет открыт предзаказ.
Алë, они официально в прошлом году заявили, что этим летом будет большая презентация игры
Сталкер 2 тоже(было года три назад), а толку)
подожду пока можно будет предзагрузить с торрента
Туда Дуневу зашьют ... Только оф.активация или купить за бешеные тыщи !!! В Зеленом магазине придется ждать , до японской пасхи !!!