Страница Dragon Age Dreadwold появилась в Steam. Игра не будет переведена на русский язык

Компания BioWare представила сегодня новый тизер к Dragon Age: Dreadwolf, новой части культовой серии ролевых игр. К сожалению, ролик почти полностью состоит из статичных кадров, но он дает нам возможность заглянуть во вселенную игры.
Кроме того, в В Steam появилась официальная страница Dragon Age: Dreadwolf. На данный момент она содержит не более четырех скриншотов и следующее описание сюжета:
Добро пожаловать в Dragon Age: Dreadwolf. Вас ждёт Тедас — край, полный суровых диких земель, опасных лабиринтов и сияющих городов, а также жестоких сражений и тайной магии. И сейчас судьба этого мира балансирует на лезвии ножа.
Дата релиза проекта пока неизвестна. Перевод интерфейса и субтитров на русский язык пока что не заявлен.
ясно, скачаю с торрента.
Много последних игр от ЕА есть на торренте за последние года 2?
Скачать, то скачаешь, но не пограешь- в игре дуня будет, а королева взломов слилась в неизвестном направлении.
Кто то мешает купить активацию за пару сотен в том случае если игра будет годная,в чём у меня очень большие сомнения.
Сомнения, что игра будет хорошей не напрасны.Из преальфы геймплея, что были представлены как-то не внушает оптимизма ещё инквизицией они сделали кучу лишних механик, а сейчас могут сделать ещё больше, последовав тенденциям бесезда забив болт на рпг-составляющую, которая после орижинс лишь оказуаливалась. Да и кого там биовар в штат набрали думаю понятно, что к прежним своим стандартам они не вернутся будут целиться больше в юных игроков, которым кроме форточки кс и доты мало что интересует, но они никак не понимают)
Плохо, что сказать.
Это ea
Как я и догадывался, увы...
Я думаю рус. субтитры будут. А по поводу озвучки,они во второй и третей части ее не добавляли.Так что удивляться нечему
В старфилде тоже официального русского нет, да еще и сгущали что несколько лет и много миллионов за перевод надо. В итоге играбельный русский появился через неделю, нормальный через месяц. Другое дело, что игра уныловата оказалась.
У dragon age никогда не было столько фанатов, сколько у беседки.
Онет, не смогу поиграть в симулятор отношений между квирами и трансами, что же делать как же быть.
почему то бг3 называют безоговорочным шедевром, хотя там еще больше подобного радужного треша
ну так, для справки, ларианам нужно еще штуки 3 таких балдургеев сделать чтобы просто приблизиться к уровню рпг-геймдизайна байовер
Bioware давно уже не те, да и игры они делают в стиле популярных движений на западе.
Когда она ещё выйдет. К тому времени много что может поменяется.
Подпишусь ради прикола. Но если и выйдет что хорошее, чувствую, русик и пиратку надо будет ждать.
пфффффф проблема какая)))через 2 дня будет и русский и украинский ....не ссыте пацаны))))
Я бы и в английской версии поиграл... Если ЕА разгонят всю ту SJW-шушеру, которую набрали в Bioware, вернут старых талантов, и позволят создать крутую игру... А не это.