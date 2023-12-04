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Dragon Age: Dreadwolf 2025 г.
7.6 313 оценок

Страница Dragon Age Dreadwold появилась в Steam. Игра не будет переведена на русский язык

butcher69
Новости

Компания BioWare представила сегодня новый тизер к Dragon Age: Dreadwolf, новой части культовой серии ролевых игр. К сожалению, ролик почти полностью состоит из статичных кадров, но он дает нам возможность заглянуть во вселенную игры.

Кроме того, в В Steam появилась официальная страница Dragon Age: Dreadwolf. На данный момент она содержит не более четырех скриншотов и следующее описание сюжета:

Добро пожаловать в Dragon Age: Dreadwolf. Вас ждёт Тедас — край, полный суровых диких земель, опасных лабиринтов и сияющих городов, а также жестоких сражений и тайной магии. И сейчас судьба этого мира балансирует на лезвии ножа.

Дата релиза проекта пока неизвестна. Перевод интерфейса и субтитров на русский язык пока что не заявлен.

-16
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

ясно, скачаю с торрента.

9
chaospaladin

Много последних игр от ЕА есть на торренте за последние года 2?

8
DemandingRufus

Скачать, то скачаешь, но не пограешь- в игре дуня будет, а королева взломов слилась в неизвестном направлении.

0
saa0891 DemandingRufus

Кто то мешает купить активацию за пару сотен в том случае если игра будет годная,в чём у меня очень большие сомнения.

4
luVol saa0891

Сомнения, что игра будет хорошей не напрасны.Из преальфы геймплея, что были представлены как-то не внушает оптимизма ещё инквизицией они сделали кучу лишних механик, а сейчас могут сделать ещё больше, последовав тенденциям бесезда забив болт на рпг-составляющую, которая после орижинс лишь оказуаливалась. Да и кого там биовар в штат набрали думаю понятно, что к прежним своим стандартам они не вернутся будут целиться больше в юных игроков, которым кроме форточки кс и доты мало что интересует, но они никак не понимают)

0
alexhistory

Плохо, что сказать.

2
Abarmot90

Это ea

2
Artery Kaulitz

Как я и догадывался, увы...

2
INqus1tor

Я думаю рус. субтитры будут. А по поводу озвучки,они во второй и третей части ее не добавляли.Так что удивляться нечему

1
Oscilograf

В старфилде тоже официального русского нет, да еще и сгущали что несколько лет и много миллионов за перевод надо. В итоге играбельный русский появился через неделю, нормальный через месяц. Другое дело, что игра уныловата оказалась.

1
Offn

У dragon age никогда не было столько фанатов, сколько у беседки.

2
wdymBro

Онет, не смогу поиграть в симулятор отношений между квирами и трансами, что же делать как же быть.

0
Newworld_DESTROYER

почему то бг3 называют безоговорочным шедевром, хотя там еще больше подобного радужного треша

ну так, для справки, ларианам нужно еще штуки 3 таких балдургеев сделать чтобы просто приблизиться к уровню рпг-геймдизайна байовер

0
nemsis94

Bioware давно уже не те, да и игры они делают в стиле популярных движений на западе.

0
orion1786

Когда она ещё выйдет. К тому времени много что может поменяется.

0
Кей Овальд

Подпишусь ради прикола. Но если и выйдет что хорошее, чувствую, русик и пиратку надо будет ждать.

-2
Andrew Shimansky

пфффффф проблема какая)))через 2 дня будет и русский и украинский ....не ссыте пацаны))))

-3
rewgerg43252

Я бы и в английской версии поиграл... Если ЕА разгонят всю ту SJW-шушеру, которую набрали в Bioware, вернут старых талантов, и позволят создать крутую игру... А не это.

-1