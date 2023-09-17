Ветеран BioWare заявил, что Mass Effect и Dragon Age стали "слишком похожи"

Бывший разработчик компании BioWare выразил пожелание, чтобы студия лучше разграничила две свои хитовые серии: Mass Effect и Dragon Age.
В беседе с журналом Edge бывший генеральный менеджер BioWare Аарин Флинн (Aaryn Flynn) высказался по поводу двух тяжеловесных RPG.
Мы стали слишком похожими между Mass Effect и Dragon Age. Я бы хотел, чтобы Dragon Age была больше ориентирована на ПК, как Neverwinter, а Mass Effect стал настоящим шедевром кинематографического повествования.
Фэнтезийная серия студии, безусловно, начиналась с влияния Neverwinter Nights, но с появлением экшена в Dragon Age 2 и MMO-квестов в Dragon Age: Inquisition, серия, по общему признанию, несколько утратила эту изюминку.
Флинн также недавно вспоминал о том, что разработчики BioWare часто начинали свою карьеру с модинга ролевых игр Dungeons & Dragons, что, возможно, объясняет неравнодушие разработчика к Neverwinter Nights. В настоящее время Флинн руководит разработкой игры на выживание Nightingale.
Мало ли что ты хотел, EA то хотела деняк))))
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Пару недель назад перепрошел трилогию массыча. И хочется сказать, что как же сильно мешает открытый мир для такой игры, что в инквизиции, что в андромеде. Куда интересно посещать небольшие хаб локации откуда идешь по срежиссированным уровням, где тебе показывают миры с разных сторон. От того, что они вновь делают открытый мир аля юбисофт с зачисткой точек интереса, это вводит в уныние только от представления того, что вновь придется этим заниматься.
Век драрока да, но новый масик не будет с открытым миром. По крайне мере сейчас по их словам.
Я бы хотел, чтобы Dragon Age была больше ориентирована на ПК, как Neverwinter, а Mass Effect стал настоящим шедевром кинематографического повествования.
Я бы тоже этого хотел.
Скажи это беседке, что фэнтези, что пост апокалипсис, что космические рпг, все на одном старом движке времен морровинда, с одной и той же основой и механикой.
а ваш ветеран не заявлял что бл ет нужно делать игры а не 5+ лет втирать дичь тут нам??