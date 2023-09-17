Ветеран BioWare заявил, что Mass Effect и Dragon Age стали "слишком похожи" ©

Бывший разработчик компании BioWare выразил пожелание, чтобы студия лучше разграничила две свои хитовые серии: Mass Effect и Dragon Age.

В беседе с журналом Edge бывший генеральный менеджер BioWare Аарин Флинн (Aaryn Flynn) высказался по поводу двух тяжеловесных RPG.

Мы стали слишком похожими между Mass Effect и Dragon Age. Я бы хотел, чтобы Dragon Age была больше ориентирована на ПК, как Neverwinter, а Mass Effect стал настоящим шедевром кинематографического повествования.

Фэнтезийная серия студии, безусловно, начиналась с влияния Neverwinter Nights, но с появлением экшена в Dragon Age 2 и MMO-квестов в Dragon Age: Inquisition, серия, по общему признанию, несколько утратила эту изюминку.

Флинн также недавно вспоминал о том, что разработчики BioWare часто начинали свою карьеру с модинга ролевых игр Dungeons & Dragons, что, возможно, объясняет неравнодушие разработчика к Neverwinter Nights. В настоящее время Флинн руководит разработкой игры на выживание Nightingale.