"Я боюсь, что мои мечты будут разрушены" - фанаты Dragon Age нервничают перед демонстрацией Dreadwolf

Это было долгое десятилетие для поклонников Dragon Age. После трех стремительных релизов Dragon Age: Origins (2009), Dragon Age 2 (2011) и Dragon Age: Inquisition (2014), им пришлось существовать за счет кросс-медийного контента, такого как серия комиксов от Dark Horse и анимационного сериала "Dragon Age: Искупление".
В сообществе ожидание Dragon Age: Dreadwolf достигло апогея, и многие источники сходятся во мнении, что BioWare готова объявить дату релиза этим летом. BioWare обещала "полное раскрытие летом 2024 года" во время прошлогоднего "Дня Dragon Age", и, судя по слухам, прогресс в работе над игрой был весьма многообещающим.
Electronic Arts уверена, что Dragon Age: Dreadwolf выйдет до конца финансового года, в марте 2025 года. Однако BioWare была якобы "очень довольна" Dreadwolf, а это значит, что игра, скорее всего, выйдет до праздничного периода. Все эти признаки указывают на то, что дата релиза будет объявлена на предстоящем Summer Game Fest.
Тем не менее, и это говорит о настрое среднестатистического фаната Dragon Age, сообщество не позволяет себе слишком радоваться, предпочитая сохранять осторожный оптимизм. Это неудивительно: когда вы позволяете себе год за годом радоваться дню Dragon Age без всякой отдачи, вы умерите свои ожидания.
"Я так хочу, чтобы меня ждали, но в то же время я боюсь, что мои мечты будут разрушены", - говорит один из комментаторов на сабреддите Dragon Age. "Разумно держать в голове немного сомнений не из пессимизма, а чтобы избежать возможных разочарований и сердечных страданий", - говорит другой комментатор.
Summer Game Fest стартует 7 июня.
Игру еще даже нормально не показали, а соевые с запада уже все в слезах по поводу и без
Я соевой и как то норм отношусь, главное чтоб ни как Андромеда.
Так мечтайте поменьше
Неженки, блин!:)
Оставьте все свои надежды. Будет то, что будет - и ничего вы с этим не поделаете. А переживать из за того, что не можешь поменять - пустая трата времени.
Я думаю, будет аналог Андромеды(в плохом смысле) и поставит серию на тормоз лет на 10. Или наконец уничтожит тень BioWare.
Как сказал Аршавин: " ваши ожидания это ваши проблемы "
Не нервничайте и ничего хорошего не ждите
Dragon Age: Origins (2009), Dragon Age 2 (2011) и Dragon Age: Inquisition (2014)
ахиреть, раньше игры выпускали через годы, а не через десятилетие. Боюсь Dragon age 5( если DA Dreadwolf будет успешной) выйдет к 2050 году. Надеюсь раньше 6 свитков.
Скорее всего компанию скоро закроют. Если волчара не принесет миллиард, но компашке точно писец
Вообще не нервничаю и ожидаю только худшего.
Сомневаюсь, что в EA поняли, почему первая DA:O публике прекрасно зашла а следующие две нет. Не жду.
Вот как раз таки то, что Биовары очень довольны, тревожит сильнее всего.
а будет разрушено. какой балбес сегодня верит что игру не сольют?
После инквизиции ничего годного не жду
Не боись, всем изначально было срать на твои мечты.
У кого то на счет этой игры есть элизии
Казалось бы при чем тут отпадение звука.
Вот это новость. Как бы я без нее жил. Какой-то ноу нейм боится за игру, про которую я впервые слышу.
Недавно провел интернет в село?
Я ставлю что игра будет фигня. Так как уже не осталось не кого кто делал Dao, da2,, dai.
Ещё остались фанаты Dragon Age, которые переживают?))
Помните этих фанатов, которые лет 10-15 назад, ещё до Ведьмака 3, бегали со своей игрой по темам и всем пытались показать то, какая эта хорошая игра, как она им нравится и постоянно сравнивали её с другими играми, приводили в пример. До этого были фанаты Half-Life. Сейчас этим занимаются фанаты Baldur's Gate 3, но кажется их отпускает понемногу.)
Ну почему же, интересно чем это закончится . Я жду 4 но без энтузиазма) хотя конечно хотелось бы ремастеры ремейки 1 и 2)
Так этим все заняты. И любители теребить на Геральта тоже:)
Полагаю, со временем ничего не поменялось. Игры остались для них хорошими и они им всё ещё нравятся. Странно что это кому-то кажется чем-то плохим...