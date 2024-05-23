"Я боюсь, что мои мечты будут разрушены" - фанаты Dragon Age нервничают перед демонстрацией Dreadwolf

Это было долгое десятилетие для поклонников Dragon Age. После трех стремительных релизов Dragon Age: Origins (2009), Dragon Age 2 (2011) и Dragon Age: Inquisition (2014), им пришлось существовать за счет кросс-медийного контента, такого как серия комиксов от Dark Horse и анимационного сериала "Dragon Age: Искупление".

В сообществе ожидание Dragon Age: Dreadwolf достигло апогея, и многие источники сходятся во мнении, что BioWare готова объявить дату релиза этим летом. BioWare обещала "полное раскрытие летом 2024 года" во время прошлогоднего "Дня Dragon Age", и, судя по слухам, прогресс в работе над игрой был весьма многообещающим.

Electronic Arts уверена, что Dragon Age: Dreadwolf выйдет до конца финансового года, в марте 2025 года. Однако BioWare была якобы "очень довольна" Dreadwolf, а это значит, что игра, скорее всего, выйдет до праздничного периода. Все эти признаки указывают на то, что дата релиза будет объявлена на предстоящем Summer Game Fest.

Тем не менее, и это говорит о настрое среднестатистического фаната Dragon Age, сообщество не позволяет себе слишком радоваться, предпочитая сохранять осторожный оптимизм. Это неудивительно: когда вы позволяете себе год за годом радоваться дню Dragon Age без всякой отдачи, вы умерите свои ожидания.

"Я так хочу, чтобы меня ждали, но в то же время я боюсь, что мои мечты будут разрушены", - говорит один из комментаторов на сабреддите Dragon Age. "Разумно держать в голове немного сомнений не из пессимизма, а чтобы избежать возможных разочарований и сердечных страданий", - говорит другой комментатор.

Summer Game Fest стартует 7 июня.