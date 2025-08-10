BioWare неоднократно предлагала EA сделать ремейк или ремастер серии Dragon Age, но постоянно получала отказ

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра рассказал, что студия неоднократно предлагала Electronic Arts выпустить ремастер или ремейк Dragon Age, но получала отказ.
По его словам, EA в целом не заинтересована в ремастерах и ремейках. Исключением стал сборник Mass Effect, а в случае с Dragon Age издатель счёл проект слишком сложным. По той же причине не одобрили и выпуск трилогии Dragon Age Legendary Edition.
Дарра отметил, что теоретически BioWare могла бы сделать такие проекты своими силами, но после сокращений ресурсы студии уходят на разработку новой части Mass Effect, поэтому в ближайшее время ремейков Dragon Age ждать не стоит.
Правильно ЕА делает что не тратит бабки на ремейк этого симулятора паузы. Консольная версия хотя бы похожа на игру а не на сеанс микроменеджмента для задротов. Кому в 2025 году нужно это изометрическое недоразумение где бой превращается в работу. Только олдфаги могут защищать это закликивание мобов с видом сверху будто это вершина тактики. Экшен и динамика вот что нужно а не ковыряние в инвентаре каждые 5 секунд.
В хреновом со всех сторон DA Veilguard упор на ваш любимый экшен, играйте... А так для любителей экшенов есть целый жанр 3D-Action - вам там что, игр мало? А когда RPG смешивают с экшеном то упор точно должен быть на ролевую часть, а не на мордобой. Кстати DA Origins не изометрическая игра если что... Раз вы считаете эту игру изометрической, значит вы в неё не играли или не знаете как выглядят изометрические игры.
Откуда вы такие еще вылазите, ну не твое это»симулятор паузы» ну и иди, зачем мазать гуаном франшизу, сколько подрбно слышно про пошаговую боевку но практика показывает обратное, ту поверь так же, поклонников хватает, а свое субъективное мнение выражай не поливая грязью за всех!
Ролевая часть это когда половину игры смотришь на паузу и двигаешь иконки. Отличный отыгрыш бухгалтера. Динамика не отменяет РПГ а делает его лучше. Оставьте уже этот микроменеджмент для стратегий из 90х
И слава Творцу, что им не дали "помочь" классике
Как будто имея ремастер тебе запретят играть в оригинал
Жаль, я бы сыграл в ремейк первого Dragon Age
Они Морриган сделали бы нЫбинарной)
Закройте уже это рассадник содомитов.
Странно что они сделали ремейк дед спейс.
Ремейк первой не прочь пройти
Хз- полноценный ремейк оригинальной драгонаги продался бы на "ура". Классику биоваров многие боготворят, достаточно вспомнить хайп вокруг недоремастера масс эффект по цене ааа игры.
Опасаюсь, что современная ЕА в него напихала бы повестки по самые гланды и это все превратилось бы в осквернение оригинала.
Испоганили бы – как пить дай. С их нынешними взглядами и укладам – пусть вообще не прикасаются лучше к классике. Нам хватает надругательства в индустрии.
В масс эффект написали?
Просто у ЕА развилась стойкая аллергия на качественные игры, вот они и стараются всеми силами их избегать
Так и представляю
BioWare: EA ну дай хоть теперь одну из Dragon Age.
EA: Рано.
100% выйдет римейк на уже Unreal Enge 5 его сейчас везде суют
Тормоза, утечки памяти, перегревы...
Нет, у них фростбайт есть