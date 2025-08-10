BioWare неоднократно предлагала EA сделать ремейк или ремастер серии Dragon Age, но постоянно получала отказ

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра рассказал, что студия неоднократно предлагала Electronic Arts выпустить ремастер или ремейк Dragon Age, но получала отказ.

По его словам, EA в целом не заинтересована в ремастерах и ремейках. Исключением стал сборник Mass Effect, а в случае с Dragon Age издатель счёл проект слишком сложным. По той же причине не одобрили и выпуск трилогии Dragon Age Legendary Edition.

Дарра отметил, что теоретически BioWare могла бы сделать такие проекты своими силами, но после сокращений ресурсы студии уходят на разработку новой части Mass Effect, поэтому в ближайшее время ремейков Dragon Age ждать не стоит.