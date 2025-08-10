ЧАТ ИГРЫ
Dragon Age: Origins 06.11.2009
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Тактика, От третьего лица, Фэнтези
9.5 9 948 оценок

BioWare неоднократно предлагала EA сделать ремейк или ремастер серии Dragon Age, но постоянно получала отказ

AceTheKing AceTheKing

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра рассказал, что студия неоднократно предлагала Electronic Arts выпустить ремастер или ремейк Dragon Age, но получала отказ.

По его словам, EA в целом не заинтересована в ремастерах и ремейках. Исключением стал сборник Mass Effect, а в случае с Dragon Age издатель счёл проект слишком сложным. По той же причине не одобрили и выпуск трилогии Dragon Age Legendary Edition.

Дарра отметил, что теоретически BioWare могла бы сделать такие проекты своими силами, но после сокращений ресурсы студии уходят на разработку новой части Mass Effect, поэтому в ближайшее время ремейков Dragon Age ждать не стоит.

30
52
Комментарии: 52
Gridon

Правильно ЕА делает что не тратит бабки на ремейк этого симулятора паузы. Консольная версия хотя бы похожа на игру а не на сеанс микроменеджмента для задротов. Кому в 2025 году нужно это изометрическое недоразумение где бой превращается в работу. Только олдфаги могут защищать это закликивание мобов с видом сверху будто это вершина тактики. Экшен и динамика вот что нужно а не ковыряние в инвентаре каждые 5 секунд.

39
Andrei YP

В хреновом со всех сторон DA Veilguard упор на ваш любимый экшен, играйте... А так для любителей экшенов есть целый жанр 3D-Action - вам там что, игр мало? А когда RPG смешивают с экшеном то упор точно должен быть на ролевую часть, а не на мордобой. Кстати DA Origins не изометрическая игра если что... Раз вы считаете эту игру изометрической, значит вы в неё не играли или не знаете как выглядят изометрические игры.

15
Goodvini

Откуда вы такие еще вылазите, ну не твое это»симулятор паузы» ну и иди, зачем мазать гуаном франшизу, сколько подрбно слышно про пошаговую боевку но практика показывает обратное, ту поверь так же, поклонников хватает, а свое субъективное мнение выражай не поливая грязью за всех!

10
Gridon Andrei YP

Ролевая часть это когда половину игры смотришь на паузу и двигаешь иконки. Отличный отыгрыш бухгалтера. Динамика не отменяет РПГ а делает его лучше. Оставьте уже этот микроменеджмент для стратегий из 90х

17
Givemethedust
но получала отказ

И слава Творцу, что им не дали "помочь" классике

15
Gorthlaur

Как будто имея ремастер тебе запретят играть в оригинал

Just_a_guy

Жаль, я бы сыграл в ремейк первого Dragon Age

11
Даздрасен Дыклоп
BioWare неоднократно предлагала EA сделать ремейк или ремастер серии Dragon Age

Они Морриган сделали бы нЫбинарной)

Закройте уже это рассадник содомитов.

8
answerx32
EA в целом не заинтересована в ремастерах и ремейках.

Странно что они сделали ремейк дед спейс.

4
Nereteresis

Ремейк первой не прочь пройти

4
Alex Row

Хз- полноценный ремейк оригинальной драгонаги продался бы на "ура". Классику биоваров многие боготворят, достаточно вспомнить хайп вокруг недоремастера масс эффект по цене ааа игры.

3
Rey4rtRO

Опасаюсь, что современная ЕА в него напихала бы повестки по самые гланды и это все превратилось бы в осквернение оригинала.

4
RavinSakara

Испоганили бы – как пить дай. С их нынешними взглядами и укладам – пусть вообще не прикасаются лучше к классике. Нам хватает надругательства в индустрии.

Gorthlaur Rey4rtRO

В масс эффект написали?

Добрый_бобер

Просто у ЕА развилась стойкая аллергия на качественные игры, вот они и стараются всеми силами их избегать

3
Egik81

Так и представляю

BioWare: EA ну дай хоть теперь одну из Dragon Age.

EA: Рано.

2
Zhasl

100% выйдет римейк на уже Unreal Enge 5 его сейчас везде суют

1
Ded Chelyabinsk

Тормоза, утечки памяти, перегревы...

Gorthlaur

Нет, у них фростбайт есть

