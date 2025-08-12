Бывший продюсер BioWare рассказал, что Dragon Age: Origins планировалась как отдельная игра без продолжения

В серии Dragon Age было выпущено четыре основные игры, хотя не все получили одинаково положительный приём. Однако, по словам бывшего исполнительного продюсера Марка Дарры, превращение в франшизу изначально не входило в планы.

По словам Дарры, Dragon Age: Origins разрабатывалась как отдельная игра. Это одна из причин, по которой сюжетные линии, представленные в первой игре, были исключены из продолжений, поскольку не было никакого намерения продолжать историю.

Dragon Age: Origins изначально задумывалась как отдельная игра. Это понимаешь, когда играешь в Dragon Age: Origins, зная, что игра задумана как уникальная. В ней есть множество сюжетных линий, которые были введены, но в итоге от них отказались, потому что по всему миру могли быть разбросаны оборотни, а в подземном мире Орзаммара могла бушевать гражданская война.

По словам продюсера, эти элементы хорошо работают, когда они открыты для воображения игроков. Однако, хотя они «отлично подходят для игры, к которой не нужно возвращаться», с ними становится сложнее справляться, когда игра становится франшизой.

BioWare стремилась сохранить некоторые решения игроков, особенно с использованием Dragon Age Keep. Тем не менее, влияние этих решений на сиквелы было гораздо меньше, чем в предыдущей серии студии, Mass Effect.

Дарра признаёт, что многие из этих решений принимались без учёта последствий. Так почему же игра получила продолжение? «В основном по финансовым причинам, прежде всего», — признаёт он.

Несмотря на это, Дарра утверждает, что последующие игры разрабатывались «гораздо более дальновидно», уже предвосхищая новые игры и лучше продумывая сюжетные линии.

Многие сюжетные линии Dragon Age: Origins остались нераскрытыми. BioWare до сих пор не раскрывает подробностей о будущем Героя Ферелдена, главного героя игры. Хотя главные герои Dragon Age 2 и Inquisition появлялись в последующих играх, герой из Origins пока не появился.