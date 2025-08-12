ЧАТ ИГРЫ
Dragon Age: Origins 06.11.2009
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Тактика, От третьего лица, Фэнтези
9.5 9 954 оценки

Бывший продюсер BioWare рассказал, что Dragon Age: Origins планировалась как отдельная игра без продолжения

monk70 monk70

В серии Dragon Age было выпущено четыре основные игры, хотя не все получили одинаково положительный приём. Однако, по словам бывшего исполнительного продюсера Марка Дарры, превращение в франшизу изначально не входило в планы.

По словам Дарры, Dragon Age: Origins разрабатывалась как отдельная игра. Это одна из причин, по которой сюжетные линии, представленные в первой игре, были исключены из продолжений, поскольку не было никакого намерения продолжать историю.

Dragon Age: Origins изначально задумывалась как отдельная игра. Это понимаешь, когда играешь в Dragon Age: Origins, зная, что игра задумана как уникальная. В ней есть множество сюжетных линий, которые были введены, но в итоге от них отказались, потому что по всему миру могли быть разбросаны оборотни, а в подземном мире Орзаммара могла бушевать гражданская война.

По словам продюсера, эти элементы хорошо работают, когда они открыты для воображения игроков. Однако, хотя они «отлично подходят для игры, к которой не нужно возвращаться», с ними становится сложнее справляться, когда игра становится франшизой.

BioWare стремилась сохранить некоторые решения игроков, особенно с использованием Dragon Age Keep. Тем не менее, влияние этих решений на сиквелы было гораздо меньше, чем в предыдущей серии студии, Mass Effect.

Дарра признаёт, что многие из этих решений принимались без учёта последствий. Так почему же игра получила продолжение? «В основном по финансовым причинам, прежде всего», — признаёт он.

Несмотря на это, Дарра утверждает, что последующие игры разрабатывались «гораздо более дальновидно», уже предвосхищая новые игры и лучше продумывая сюжетные линии.

Многие сюжетные линии Dragon Age: Origins остались нераскрытыми. BioWare до сих пор не раскрывает подробностей о будущем Героя Ферелдена, главного героя игры. Хотя главные герои Dragon Age 2 и Inquisition появлялись в последующих играх, герой из Origins пока не появился.

Комментарии: 14
Animario

всё что интересовало в da2 и dai это как раз что там с мои героем Ферелдена. Хоть малейшие упоминания. В инквизиции Лелианну задалбывал в надежде выдавить хоть одну новую фразу за гг из dao.

Summor Ner

Дам этим кадрам бесплатный совет, как снова возродить франшизу DA. Вам просто нужно сделать новую номерную часть про похождения героя Ферелдена и Морриган и вот увидите, все кипятком начнут саться, тут же побегут делать предзаказы. Не благодарите.

barricade2
«В основном по финансовым причинам, прежде всего», — признаёт он.

Вовсе не удивительно. Одна из лучших.

-zotik-

Релиз у нее хреновый был, багов полно, не как в кибербаге, но все же и уверен в свое время на какой нибудь обле проиграть могла в продажах. А так да спустя года в то что она неудачной могла только можно только со смехом воспринять

ZackSnyder

Оно и видно. Абсолютно законченная игра от и до.

DaitoGeroj

Согласен! сделали бы лучше ремейк Dragon Age: Origins, а не этот очередной высер The Veilguard

Real Slim Shady

Скиньте фулл с ней, я только ради картинки сюда зашел.

Summor Ner
Real Slim Shady Summor Ner

вау, богиня моей междуножной пизанской башни

Пользователь ВКонтакте

Оригинс был и останется лучшим // Илья Прохоров

Драконий заглотус

По качеству DA2 и DAI это сразу видно.
DA2 на коленке собирали, а DAI вышла уж слишком затянутая монотонным геймплеем.

nikvik jm

Это очень даже чувствуется особенно когда начинаешь сравнивать с 2 следующими частями франшизы(а про Стражей Завесы и вспоминать не хочется).

Sunset_Neko

ну так и вышло, da2 это "вбоквел" с событиями параллельно, инквизиция скорее сиквел da2, чем триквел

pandore

ну да, антиву, орлеан и прочие регионы там просто так упоминали и заГАДочное исчезновение морриган с ребенком в которого вселилась душа архидемона не комментировали просто так. 2 часть вообще dlc была с предысторией простолюдина, но потом какой то гэний решил отдельную игру забацать.