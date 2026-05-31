Бывший продюсер Dragon Age призвал игровую индустрию меньше зависеть от микротранзакций

Бывший продюсер серии Dragon Age и ветеран BioWare Марк Дарра считает, что игровой индустрии стоит внимательнее изучить бизнес-модели киноиндустрии в поисках новых источников дохода.

В новом видео на своём YouTube-канале Дарра сравнил подходы двух индустрий к монетизации. По его словам, фильмы получают прибыль не только от проката, но и за счёт дополнительных каналов: цифровых продаж, стриминговых сервисов, физических носителей и рекламных интеграций.

В играх ситуация иная. После покупки проекта издатели чаще всего пытаются поддерживать доход с помощью дополнений, внутриигровых покупок и микротранзакций. По мнению Дарры, такая зависимость от сервисной модели негативно влияет на разнообразие рынка.

Особое внимание разработчик обратил на продукт-плейсмент. Он отметил, что в кино и на телевидении рекламные интеграции давно стали важной частью бизнеса и иногда помогают проектам окупаться ещё до выхода. В игровой индустрии подобная практика пока используется значительно реже.

Дарра считает, что чрезмерная ставка на микротранзакции подталкивает компании к созданию всё большего числа лайв-сервисов, тогда как другие жанры получают меньше шансов на развитие. По его мнению, индустрии необходимо искать альтернативные модели монетизации, иначе рынок может прийти к ситуации, где большинство крупных AAA-релизов будут строиться вокруг сервисной модели.