ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: Origins 06.11.2009
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Тактика, От третьего лица, Фэнтези
9.5 10 273 оценки

Бывший продюсер Dragon Age призвал игровую индустрию меньше зависеть от микротранзакций

IKarasik IKarasik

Бывший продюсер серии Dragon Age и ветеран BioWare Марк Дарра считает, что игровой индустрии стоит внимательнее изучить бизнес-модели киноиндустрии в поисках новых источников дохода.

В новом видео на своём YouTube-канале Дарра сравнил подходы двух индустрий к монетизации. По его словам, фильмы получают прибыль не только от проката, но и за счёт дополнительных каналов: цифровых продаж, стриминговых сервисов, физических носителей и рекламных интеграций.

В играх ситуация иная. После покупки проекта издатели чаще всего пытаются поддерживать доход с помощью дополнений, внутриигровых покупок и микротранзакций. По мнению Дарры, такая зависимость от сервисной модели негативно влияет на разнообразие рынка.

Особое внимание разработчик обратил на продукт-плейсмент. Он отметил, что в кино и на телевидении рекламные интеграции давно стали важной частью бизнеса и иногда помогают проектам окупаться ещё до выхода. В игровой индустрии подобная практика пока используется значительно реже.

Дарра считает, что чрезмерная ставка на микротранзакции подталкивает компании к созданию всё большего числа лайв-сервисов, тогда как другие жанры получают меньше шансов на развитие. По его мнению, индустрии необходимо искать альтернативные модели монетизации, иначе рынок может прийти к ситуации, где большинство крупных AAA-релизов будут строиться вокруг сервисной модели.

16
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
GoliafJx
По его словам, фильмы получают прибыль не только от проката, но и за счёт дополнительных каналов: цифровых продаж, стриминговых сервисов, физических носителей и рекламных интеграций.

Ещё рекламы в играх не хватало. Сразу буду чекать моды на её удаление.

8
QueasyQuaid

Нужно призвать вообще начать сперва игры делать хорошие.

5
сКард
лайв-сервисов

лайф*