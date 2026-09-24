Бывший руководитель Dragon Age назвал моменты серии, которые он бы изменил или вырезал

Бывший руководитель Dragon Age Марк Дарра, проработавший в BioWare более 20 лет и участвовавший в создании всех четырёх основных игр серии, рассказал, что изменил бы в проектах, если бы мог вернуться к их разработке.

В Dragon Age: Origins он сократил бы или практически полностью убрал продолжительный эпизод в Башне Магов, связанный с Тенью. По словам Дарры, эта часть игры ощущается как «заполнитель», поскольку её пришлось довольно быстро доводить до релиза. При этом он добавил бы ещё один вариант человеческого происхождения персонажа и, возможно, возможность играть за аварров.

В Dragon Age 2 разработчик прежде всего изменил бы концовку. Сейчас игроку приходится выбрать сторону магов или храмовников, однако независимо от решения Орсино погибает, а действия Мередит в итоге оказываются оправданы тем, что маги действительно теряют контроль. Дарра считает, что при выборе магов игрок не должен был сражаться с Орсино — тогда решение действительно ощущалось бы как полноценный выбор.

Для Dragon Age: Inquisition Дарра хотел бы ускорить прохождение основной сюжетной линии и уменьшить количество необходимых для неё очков силы на 40–60%. По его мнению, это сделало бы темп игры значительно лучше. Кроме того, разработчик считает, что из-за чрезмерных размеров Inquisition из неё можно было бы полностью убрать одну из крупных локаций — например, Пустоши Шипящих Камней.

Что касается Dragon Age: The Veilguard, здесь у Дарры нашлось лишь одно конкретное пожелание — вернуть «Хранилище», где раньше сохранялись решения игроков из предыдущих частей серии. По его словам, он сам предлагал добавить его обратно, поскольку реализация такой системы не должна была потребовать слишком много усилий. При этом назвать элемент, который он хотел бы удалить из The Veilguard, Дарра не смог.

Сейчас будущее Dragon Age остаётся неопределённым. BioWare превратилась в студию, сосредоточенную на одном проекте, и занимается следующей Mass Effect, которая всё ещё находится на значительном расстоянии от релиза.