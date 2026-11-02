Для Dragon Age: Origins вышел мод, добавляющий кооператив на четырех игроков - уже можно пройти сюжетную кампанию

Спустя 17 лет после выхода Dragon Age: Origins энтузиаст под ником Ettokun выпустил Dragon Age Origins Online – модификацию, позволяющую пройти культовую RPG совместно с друзьями. Один игрок управляет Серым Стражем, а еще трое берут под контроль его спутников.

Возможности, заявленные автором:

Синхронизация исследования мира, сражений, добычи, торговли и путешествий.

Совместный просмотр диалогов и кат-сцен с голосованием за варианты ответов.

Автоматическая передача сохранения от хоста подключающимся игрокам.

Возможность временно передать управление персонажем ИИ.

Переключение персонажей между игроками.

Автор тестировал преимущественно оригинальную игру. Изменения геймплея могут вызывать рассинхронизации и вылеты, особенно если у участников разные наборы модификаций. Один игрок подтвердил успешный запуск через DAOLib.



Игроки хотят управлять не только спутниками, но и четырьмя собственными героями. Автор считает это технически возможным, но потребуются серьезные изменения. В текущих планах такая функция не подтверждена.



По словам автора, сюжетную кампанию можно пройти целиком, хотя эпилог еще не прошёл полноценного тестирования. Разработчик продолжает исправлять ошибки и собирать отчёты пользователей.

Мод поддерживает версии игры из Steam и GOG. Для подключения используется прямое соединение между игроками, поэтому может потребоваться VPN или настройка портов.



Первые отзывы обнадеживающие, но выборка слишком мала, чтобы утверждать, что мод стабилен. Игроки благодарят автора за реализацию кооператива, которого ждали годами. Уже появились и сообщения о реальном прохождении: один из пользователей рассказал, что добрался с другом до Лотеринга, столкнувшись лишь с парой рассинхронизаций. При этом проект остается в статусе беты: совместимость с другими модами проверена ограниченно, а для сетевого подключения может потребоваться дополнительная настройка. Разработчик активно отвечает на вопросы сообщества и не исключает возможности создания аналогичного мода для Dragon Age: Inquisition в будущем.