Dragon Age: Origins и Dragon Age 2 наконец-то получили нативную поддержку геймпадов на PC - спустя 17 лет благодаря моду

В октябре пользователь chronicallybored выпустил две модификации, которые долгие годы ждали многие PC-фанаты франшизы Dragon Age: моддер добавил в PC-версии Dragon Age: Origins и Dragon Age 2 нативную поддержку геймпадов, которая ранее была доступна лишь в консольных версиях.

Мод интегрирует полный ввод с геймпада с существующими системами игры, а не переводит кнопки контроллера в команды клавиатуры и мыши. Он обеспечивает ввод данных контроллера для исследования, боя, прицеливания, способностей и интерфейса игры. В свою очередь поддержка клавиатуры и мыши по-прежнему доступна в игре, с автоматическим переключением между методами ввода и соответствующими интерфейсами.

Примечательно, что ранее пользователи решили заняться рекомпиляцией Xbox 360 версиями данных игр, чтобы PC-игроки получили поддержку геймпадов, но похоже, что благодаря chronicallybored в этом больше нет необходимости.