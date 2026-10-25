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Dragon Age: Origins 06.11.2009
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Тактика, От третьего лица, Фэнтези
9.4 10 375 оценок

Dragon Age: Origins и Dragon Age 2 наконец-то получили нативную поддержку геймпадов на PC - спустя 17 лет благодаря моду

AceTheKing AceTheKing
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В октябре пользователь chronicallybored выпустил две модификации, которые долгие годы ждали многие PC-фанаты франшизы Dragon Age: моддер добавил в PC-версии Dragon Age: Origins и Dragon Age 2 нативную поддержку геймпадов, которая ранее была доступна лишь в консольных версиях.

Dragon Age 2 "Русская озвучка легендарной RPG"

Мод интегрирует полный ввод с геймпада с существующими системами игры, а не переводит кнопки контроллера в команды клавиатуры и мыши. Он обеспечивает ввод данных контроллера для исследования, боя, прицеливания, способностей и интерфейса игры. В свою очередь поддержка клавиатуры и мыши по-прежнему доступна в игре, с автоматическим переключением между методами ввода и соответствующими интерфейсами.

Примечательно, что ранее пользователи решили заняться рекомпиляцией Xbox 360 версиями данных игр, чтобы PC-игроки получили поддержку геймпадов, но похоже, что благодаря chronicallybored в этом больше нет необходимости.

ПК 59
10
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
H-DS

И тут нативная новость

5
OneMalthus

Осталось понять "зачем"

Finni24

а биотвари так и не смогли

goodneighbor

База базовая, с контроллером на много приятнее играть, недели раскорячившись за клавомышью.