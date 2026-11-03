Dragon Age: Origins получила фанатскую рекомпиляцию с DirectX 12, HDR и поддержку консольного интерфейса

Разработчик под ником 96dot представил Dragon Age: Origins Recomp – проект переноса версии RPG для Xbox 360 на современные ПК. Публичные сборки уже доступны, среди возможностей проекта – повышенное разрешение, частоты кадров, современные настройки изображения и поддержка контроллеров без стороннего мода.

Настройки графики в лаунчере

Проект использует статическую рекомпиляцию: код консольной игры преобразуется в C++ и собирается в исполняемый файл Windows x86-64. Графику обрабатывает рендерер Direct3D 12 на основе Xenia. Для подготовки игры установщику нужен собственный образ поддерживаемого диска Xbox 360.



По словам автора, основной причиной создания Recomp стало желание играть в Dragon Age: Origins с геймпадом. Оригинальная PC-версия не предлагает консольную схему управления, а разрешение и частота кадров старых консолей его не устраивали. Поэтому основой проекта стала Xbox 360-версия, уже имеющая интерфейс и управление для контроллера. Рекомпиляция позволяет сохранить их при запуске на ПК и добавить современные графические настройки.

Recomp сохраняет консольный интерфейс и добавляет настройки изображения и управления. По документации разработчика, в проекте доступны:

Рендерер Direct3D 12. Графическая часть Xbox 360-версии адаптирована для работы на ПК через рендерер на основе Xenia. Это позволяет добавлять современные способы сглаживания, масштабирования и обработки изображения.

Разрешение 4K и выше. Вместо исходного консольного разрешения сцены можно отрисовывать в повышенном разрешении – контуры объектов и мелкие детали геометрии становятся четче. Качество текстур при этом зависит от игровых ресурсов и установленных модов.

60 FPS и выше вместо консольных 30. Режимы до 240 FPS и без ограничения частоты пока экспериментальные.

Новые варианты сглаживания и масштабирования . Помимо исходного сглаживания доступны SMAA, FSR, XeSS и экспериментальный DLSS. Игрок может выбирать настройки с учетом качества изображения и производительности своей видеокарты.

Помимо исходного сглаживания доступны SMAA, FSR, XeSS и экспериментальный DLSS. Игрок может выбирать настройки с учетом качества изображения и производительности своей видеокарты. Поддержка HDR . К обычному выводу изображения добавлен HDR-режим: на совместимых дисплеях он позволяет отображать более широкий диапазон яркости.

К обычному выводу изображения добавлен HDR-режим: на совместимых дисплеях он позволяет отображать более широкий диапазон яркости. Настройки угла обзора . Появилась возможность отдельно менять угол обзора во время игры и диалогов, регулируя, какая часть сцены попадает в кадр.

Появилась возможность отдельно менять угол обзора во время игры и диалогов, регулируя, какая часть сцены попадает в кадр. Поддержка современных геймпадов . Консольная схема управления перенесена на ПК и работает с совместимыми контроллерами, включая DualSense.

Консольная схема управления перенесена на ПК и работает с совместимыми контроллерами, включая DualSense. Фоторежим. Добавлена возможность остановить игровой мир и перемещать камеру независимо от персонажа. Можно выбрать ракурс, настроить кадр и сохранить снимок.

Поддержка части PC-модификаций. В консольную основу игры можно переносить совместимые текстурные пакеты и конвертировать некоторые другие PC-моды. Управление ими доступно через лаунчер, однако совместимость со всей библиотекой модификаций не гарантируется.

Фоторежим

В тестовой версии 1.0.0-dev.1 от 1 ноября появилась поддержка совместимых текстурных паков из PC-версии. Они заменяют текстуры непосредственно при отображении: сама игра продолжает использовать исходные консольные ресурсы. Для пользователя это позволяет применять текстуры повышенного разрешения, а через лаунчер – ограничивать их размер и расход видеопамяти.

Для других PC-модификаций предусмотрен конвертер. Таким образом, часть существующих модов можно адаптировать для Recomp, однако совместимость остается ограниченной: отдельной проверки требуют интерфейсы, звук, дополнительные кампании и другие компоненты.

Для разработчиков и технически подготовленных моддеров Recomp предоставляет открытую основу для дальнейших изменений: инструменты переноса, собственный код проекта и инструкции опубликованы на GitHub. Участники могут предлагать исправления, адаптировать модификации и добавлять функции. Игроки могут помогать тестированием – сообщать о вылетах, несовместимых модах и проблемах на конкретном оборудовании. Такие отчеты уже использовались при подготовке обновлений.

Проект находится в разработке, часть функций обозначена как экспериментальная. Для установки требуется собственный образ поддерживаемого Xbox 360-издания с английским, итальянским и испанским текстом. Русская локализация в документации пока не заявлена.