Экс-продюсер Dragon Age раскрыл секрет могущества магов в Origins

Dragon Age: Origins до сих пор считается одной из самых тактических RPG BioWare, и немалую роль в этом сыграла проработка классов. Однако именно маги в игре ощущались самыми «живыми» и многоуровневыми по сравнению с воинами и разбойниками. Бывший продюсер BioWare Марк Даррах в Q&A на своём YouTube-канале рассказал, почему так произошло.

По его словам, ключ кроется в том, что Dragon Age: Origins во многом черпала вдохновение из второй редакции Dungeons & Dragons. Advanced D&D стала основой целого поколения культовых RPG на Infinity Engine — Baldur’s Gate, Icewind Dale, Planescape: Torment. Возвращаясь к своим корням, BioWare сознательно стремилась создать более тактическую и «глубокую» систему.

«Реальность такова: воины и разбойники были гораздо более простыми классами. Их возможности были ограничены — атаки, несколько приёмов. Маги же обладали обширным арсеналом заклинаний, контроля и призыва существ. Они становились по-настоящему мощными персонажами», — объяснил Даррах.

И действительно, в Baldur’s Gate боевые классы чаще всего сводились к автоатакам, а более изобретательные боевые манёвры появятся лишь позже. Маги же умели не только наносить урон и контролировать поле боя, но и взаимодействовать с системой в уникальных формах — вплоть до заклинания «Желание», которое могло обернуться иронией против самого игрока при низком показателе мудрости.

Даррах также отметил, что в Origins сохранялся особый «реализм». Разработчики старались, чтобы способности воинов и разбойников не выглядели нарушающими законы физики. В более поздних частях серии ситуация изменилась: в Dragon Age II, Inquisition и Veilguard персонажи любого класса получали яркие, но малореалистичные способности — телепортации, огненные удары, магию крови у бойцов.

С одной стороны, это сделало бои зрелищнее. С другой — стерло границы между классами. В Inquisition или Veilguard убийцы создают клонов и мгновенно перемещаются, чемпионы размахивают огненными ударами, а дуэлянты используют ядовитые звериные приёмы. И маги перестают казаться чем-то особенным — все персонажи выглядят супергероями.

В Origins баланс был далёк от идеала, но именно в этом заключалась прелесть: маги ощущались особой кастой, обладающей реальной силой и вызывающей обоснованный страх в мире, где такие способности считались опасными. Даррах уверен: именно эта «несбалансированность» сделала первый Dragon Age по-настоящему уникальной RPG.