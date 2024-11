Голос Морриган из Dragon Age был подобран путем необычных проб актрис

Создатель вселенной Dragon Age, Дэвид Гейдер, рассказал о процессе выбора актрисы для озвучки Морриган. BioWare искали исполнительницу ближневосточного происхождения, чтобы она соответствовала Флемет, голос которой должна была озвучить Шорех Агдашлоо. Однако Агдашлоо отказалась от участия, сославшись на занятость в фильме. В это время Клаудия Блэк, незнакомая с озвучкой игр, отправила необычную демо-запись — замедленную версию песни Baby Got Back. Гейдер, будучи фанатом Блэк, был поражён её исполнением. Несмотря на первоначальные сомнения руководства, команда быстро поняла, что нашла идеальную актрису, чей хрипловатый голос идеально подошел к образу Морриган.



Кроме того, Блэк вернулась к своей роли в игре Dragon Age: The Veilguard, однако продажи в Европе оказались ниже ожиданий, возможно, из-за негативных отзывов. Тем не менее, некоторые, включая создателя God of War, отметили положительные аспекты игры.