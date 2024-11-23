Создатель вселенной Dragon Age, Дэвид Гейдер, рассказал о процессе выбора актрисы для озвучки Морриган. BioWare искали исполнительницу ближневосточного происхождения, чтобы она соответствовала Флемет, голос которой должна была озвучить Шорех Агдашлоо. Однако Агдашлоо отказалась от участия, сославшись на занятость в фильме. В это время Клаудия Блэк, незнакомая с озвучкой игр, отправила необычную демо-запись — замедленную версию песни Baby Got Back. Гейдер, будучи фанатом Блэк, был поражён её исполнением. Несмотря на первоначальные сомнения руководства, команда быстро поняла, что нашла идеальную актрису, чей хрипловатый голос идеально подошел к образу Морриган.
Кроме того, Блэк вернулась к своей роли в игре Dragon Age: The Veilguard, однако продажи в Европе оказались ниже ожиданий, возможно, из-за негативных отзывов. Тем не менее, некоторые, включая создателя God of War, отметили положительные аспекты игры.
Голос Морриган из Dragon Age был подобран путем необычных проб актрис
Создатель вселенной Dragon Age, Дэвид Гейдер, рассказал о процессе выбора актрисы для озвучки Морриган. BioWare искали исполнительницу ближневосточного происхождения, чтобы она соответствовала Флемет, голос которой должна была озвучить Шорех Агдашлоо. Однако Агдашлоо отказалась от участия, сославшись на занятость в фильме. В это время Клаудия Блэк, незнакомая с озвучкой игр, отправила необычную демо-запись — замедленную версию песни Baby Got Back. Гейдер, будучи фанатом Блэк, был поражён её исполнением. Несмотря на первоначальные сомнения руководства, команда быстро поняла, что нашла идеальную актрису, чей хрипловатый голос идеально подошел к образу Морриган.
Шоре Агдашлу знаю, она в сериале Экспансия участвовала
У меня при виде кожаных диванов эрекция уже сама собой происходит.
Dragon Age: Origins великолепная игра. По сей день о ней очень тёплые воспоминания .Таких игр крйне мало.
был подобран путем необычных проб актрис
В смысле с помощью "горлового массажа"?
Неужели негритянки закончилась, для озвучки такой колоритной ведьмы с европейской внешностью, как Морриган ах-ха-ха !
А восток это негры?
нет, ближний восток как правило это всякие арабские и кавказские народы.