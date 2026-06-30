"ИИ ещё не готов": ветеран Dragon Age выступил против внедрения генеративных моделей в разработку

Бывший ведущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер, один из основателей студии Summerfall Studios, резко раскритиковал использование генеративного ИИ в разработке игр, назвав технологию «вирусной проблемой» для индустрии.

В интервью он отметил, что текущие модели ИИ, по его мнению, ещё не готовы для полноценного использования в производстве игр и часто создают больше проблем, чем решают. Особенно он сомневается в их пользе на этапах итерации и доработки контента, где важна точность и последовательность результатов.

Гейдер также указал на юридические риски, связанные с обучением моделей на данных без согласия авторов, и на моральные вопросы, которые, по его словам, нельзя игнорировать. Он считает, что подобная практика может привести к серьёзным последствиям для всей индустрии.

Отдельно разработчик раскритиковал идею замены человеческого труда ИИ-инструментами в ключевых процессах. По его мнению, такие системы могут лишить начинающих специалистов возможности учиться на простых задачах, что ударит по развитию новых кадров.

При этом он не полностью отвергает саму идею использования ИИ как вспомогательного инструмента, например для автоматизации рутинных процессов. Однако, как он подчёркивает, в текущем виде технологии слишком нестабильны и непредсказуемы для серьёзной творческой работы.

В целом Гейдер считает, что индустрия слишком торопится внедрять генеративный ИИ под давлением руководителей компаний, несмотря на то, что технология ещё не достигла уровня, необходимого для ответственного использования в разработке игр.