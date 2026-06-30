"ИИ ещё не готов": ветеран Dragon Age выступил против внедрения генеративных моделей в разработку

Бывший ведущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер, один из основателей студии Summerfall Studios, резко раскритиковал использование генеративного ИИ в разработке игр, назвав технологию «вирусной проблемой» для индустрии.
В интервью он отметил, что текущие модели ИИ, по его мнению, ещё не готовы для полноценного использования в производстве игр и часто создают больше проблем, чем решают. Особенно он сомневается в их пользе на этапах итерации и доработки контента, где важна точность и последовательность результатов.
Гейдер также указал на юридические риски, связанные с обучением моделей на данных без согласия авторов, и на моральные вопросы, которые, по его словам, нельзя игнорировать. Он считает, что подобная практика может привести к серьёзным последствиям для всей индустрии.
Отдельно разработчик раскритиковал идею замены человеческого труда ИИ-инструментами в ключевых процессах. По его мнению, такие системы могут лишить начинающих специалистов возможности учиться на простых задачах, что ударит по развитию новых кадров.
При этом он не полностью отвергает саму идею использования ИИ как вспомогательного инструмента, например для автоматизации рутинных процессов. Однако, как он подчёркивает, в текущем виде технологии слишком нестабильны и непредсказуемы для серьёзной творческой работы.
В целом Гейдер считает, что индустрия слишком торопится внедрять генеративный ИИ под давлением руководителей компаний, несмотря на то, что технология ещё не достигла уровня, необходимого для ответственного использования в разработке игр.
типа так то ии не готов но нужна изучать эту технологию и вкладыватся в ее развитие.
впринципе какие то вещи с ним уже сейчас можно плюс минус делать без потери качева игр но экономией бюджетов и сроков разработки. если его старатся использовать по максимому и для несколько специчных игр где качесво жертвуется мастабам то наверно ии превосходит методы процедурной генерации с волновым коллапсом и может сгенрировать контент для ряда системных вещей типа диалогов, но такие игры естесвенно будут уступать АААА играм и в основном подходить играм с возможностями как в даггерфалле.
а что до кадров раше програмисты делали на ассемлере прастой небольшой код а большой не делали потом собсвенно делали менее эффективные но более сложные программы на более простых и быстрых для разработки языков. и сейчас уже толкают повестку что С++ зашкварен и устарел, сплошные ошибки на нем, нужно использовать языки со сборщиками мусора и раст с микро сборщикми мусора и широко востребованые програмисты сейчас такие гыгыгыгы джава скрипт и все около того, всякий веб, питон и еще ченибудь такое. через 10-20 лет прогреры такие ыыыыыы вайкодинг и ии и какие нибудь верхние поверхностные языки без доступма к железу. и там только штучные програмисты в какмнибудь мачупсусе и узкий спрос на них.
а вот юридические проблемы происходения ии и матералов для его обучения реальны. но думаю большие компании могут создать свои проприентарные ии модели но том контене который они проплатили и ( или ) специально создали для его обучения и иони же могут позволить себе мощности для обучения. а у крестьян сотвенно не будет своего ии они будут покупать у корпоратов максимум. и врядли опен сорс сможет закрыть эту потребность потому что просто нужны мощные вычислительные клястеры для мощного ии и всегда могут возникнуть с ним какието юридические проблемы. то что ии начался с какого то непонятного дикого запада и не понятно на чем он обучен ни есть хорошо.
второй DA немного генеративного ИИ бы не помешало
Очень здраво рассудил.
Потому что хочется работать , а не быть безработным