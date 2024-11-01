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Dragon Age: Origins 06.11.2009
Экшен, Ролевая, Тактика, От третьего лица, Фэнтези
9.5 9 196 оценок

"Никогда не говори никогда": BioWare не отрицает возможность сборника ремастеров первых Dragon Age

butcher69
Новости

После успеха переиздания Mass Effect: Legendary Edition фанаты BioWare выразили свои пожелания о ремастере первых частей Dragon Age. В недавнем интервью Rolling Stone Джон Эплер, творческий директор студии и игры Dragon Age: The Veilguard, не исключил такой возможности, но отметил, что это сложнее, чем работа с Mass Effect.

Главная трудность — разные движки: Dragon Age: Origins создана на движке Eclipse, Dragon Age 2 — на его модифицированной версии, а Inquisition — на Frostbite. В отличие от этого, вся трилогия Mass Effect работает на едином Unreal Engine, что упростило её обновление. Несмотря на технические сложности, Эплер добавил: «Никогда не говори никогда».

В студии осталось человек 20, включая меня, кто работал с движком Eclipse. Работать над таким переизданием Dragon Age будет сложнее, чем над Mass Effect. Однако я люблю оригинальные части. Никогда не говори никогда.
-7
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
ComprehensiveWestin

а можно ненадо?

4
MNM 1985
1
ka27

Элли выбрала тьму :)

1
Пользователь ВКонтакте

А что, они уже окупились? Их уже не разгоняют? // Александр Ковалёв

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Еще рано, месяца 2-3 будут говорит что все хорошо и отлично, а потом внезапно сокращение сотрудников.

0
MNM 1985
-2
JohnTornton

а их должны разгонять? игры у них продаются хорошо

-1
JohnTornton MNM 1985

чушь выдал))))
инквизиция самая продаваемая игра Биовар (12млн+ копий за 4 года только было)
и эта часть хорошо продастся

1
PeaceDuke72 JohnTornton

Как видишь, онлайн в стиме довольно низкий, и быстро падает уже в первый день.
Такой онлайн приемлем для порта GoW Ragnarek, который сделан за три копейки, и выпущен без рекламы. Но для полноценного релиза ААА-игры от EA это фиаско.

1
PeaceDuke72

Главное чтобы не ремейк.
В ремастере максимум Алистера перекрасить могут. (Логейна не перекрасят, он антигерой)
А в ремейке могут написать с нуля новый сюжет, где команда особей всех гендеров воюет против белого тирана. И могут переработать модельку женских персонажей, чтобы Морри напоминала мальчиков-кунари из вейлгарда.

0
nikvik jm

Последний козырь.

0
Majester

Вообще занимательно, получается из старичков осталось 20 человек, все остальное набранные по квоте

0
Matavashi

Знаем мы, какой они ремастер сделают.

0
Etteri

Мне нравится первая часть и я прошёл её много раз. Ставил кучу лорных и не очень модов.

Но сейчас я не хочу в неё играть. Для меня её время прошло.

Про вторую часть сейчас даже вспоминать стыдно. Да, тоже прошёл, но игра куда хуже первой части.

Третью часть купил, но так и не осилил.

0
Fluffy_Creep

Блэт, да когда они уже наконец оставят эту франшизу в покое

0
RavinSakara

Руки прочь от классики! — Когда вытравите всю SJW и WOKE из своей компании, тогда и делайте ремастеры/ремейки. А пока у вас руки в дерьме — лучше не надо порочить классику.

0
YegorSemenov

Ты как будто в первые части не играл, там всегда было много woke и sjw, просто сейчас какая-то мода везде выискивать sjw в играх, и если найдешь, то вопить что игра sjw-кал, хотя это буквально было всегда, во второй части вообще был полный абсурд, где ты просто общаешься не как скотина, и Андерс сразу к тебе шары катит, хотя флирта даже не было.

0
smallhell

"Что угодно! Только не закрывайте нас!"
Осталось им еще пообещать Anthem починить и всем бесплатно раздать.

-1
Пользователь ВКонтакте

а помните как русские геймеры хейтили драгон эйдж и блогеры говорили что студию закроют? ну обосрались теперь хейтерки. студия продала миллионы копий и будет клепать игры дальше // Антон Городец

-4
Темный-Властелин

их точно закроют, и никто об этом жалеть не будет

0
Пользователь ВКонтакте

А эти миллионы с тобой в одной комнате?
Если посчитать онлайн в стиме, то у неё в 4 раза меньше чем у вахи, или в 15 раз- чем у балды. Если продажи пропорциональны, то она продаст 1 миллион.
Но она не продаст, ибо сарафанное радио тут идёт против игры. // Dungeon Master

2