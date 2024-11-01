"Никогда не говори никогда": BioWare не отрицает возможность сборника ремастеров первых Dragon Age

После успеха переиздания Mass Effect: Legendary Edition фанаты BioWare выразили свои пожелания о ремастере первых частей Dragon Age. В недавнем интервью Rolling Stone Джон Эплер, творческий директор студии и игры Dragon Age: The Veilguard, не исключил такой возможности, но отметил, что это сложнее, чем работа с Mass Effect.

Главная трудность — разные движки: Dragon Age: Origins создана на движке Eclipse, Dragon Age 2 — на его модифицированной версии, а Inquisition — на Frostbite. В отличие от этого, вся трилогия Mass Effect работает на едином Unreal Engine, что упростило её обновление. Несмотря на технические сложности, Эплер добавил: «Никогда не говори никогда».

В студии осталось человек 20, включая меня, кто работал с движком Eclipse. Работать над таким переизданием Dragon Age будет сложнее, чем над Mass Effect. Однако я люблю оригинальные части. Никогда не говори никогда.