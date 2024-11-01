"Никогда не говори никогда": BioWare не отрицает возможность сборника ремастеров первых Dragon Age

После успеха переиздания Mass Effect: Legendary Edition фанаты BioWare выразили свои пожелания о ремастере первых частей Dragon Age. В недавнем интервью Rolling Stone Джон Эплер, творческий директор студии и игры Dragon Age: The Veilguard, не исключил такой возможности, но отметил, что это сложнее, чем работа с Mass Effect.
Главная трудность — разные движки: Dragon Age: Origins создана на движке Eclipse, Dragon Age 2 — на его модифицированной версии, а Inquisition — на Frostbite. В отличие от этого, вся трилогия Mass Effect работает на едином Unreal Engine, что упростило её обновление. Несмотря на технические сложности, Эплер добавил: «Никогда не говори никогда».
В студии осталось человек 20, включая меня, кто работал с движком Eclipse. Работать над таким переизданием Dragon Age будет сложнее, чем над Mass Effect. Однако я люблю оригинальные части. Никогда не говори никогда.
а можно ненадо?
Элли выбрала тьму :)
А что, они уже окупились? Их уже не разгоняют? // Александр Ковалёв
Еще рано, месяца 2-3 будут говорит что все хорошо и отлично, а потом внезапно сокращение сотрудников.
а их должны разгонять? игры у них продаются хорошо
чушь выдал))))
инквизиция самая продаваемая игра Биовар (12млн+ копий за 4 года только было)
и эта часть хорошо продастся
Как видишь, онлайн в стиме довольно низкий, и быстро падает уже в первый день.
Такой онлайн приемлем для порта GoW Ragnarek, который сделан за три копейки, и выпущен без рекламы. Но для полноценного релиза ААА-игры от EA это фиаско.
Главное чтобы не ремейк.
В ремастере максимум Алистера перекрасить могут. (Логейна не перекрасят, он антигерой)
А в ремейке могут написать с нуля новый сюжет, где команда особей всех гендеров воюет против белого тирана. И могут переработать модельку женских персонажей, чтобы Морри напоминала мальчиков-кунари из вейлгарда.
Последний козырь.
Вообще занимательно, получается из старичков осталось 20 человек, все остальное набранные по квоте
Знаем мы, какой они ремастер сделают.
Мне нравится первая часть и я прошёл её много раз. Ставил кучу лорных и не очень модов.
Но сейчас я не хочу в неё играть. Для меня её время прошло.
Про вторую часть сейчас даже вспоминать стыдно. Да, тоже прошёл, но игра куда хуже первой части.
Третью часть купил, но так и не осилил.
Блэт, да когда они уже наконец оставят эту франшизу в покое
Руки прочь от классики! — Когда вытравите всю SJW и WOKE из своей компании, тогда и делайте ремастеры/ремейки. А пока у вас руки в дерьме — лучше не надо порочить классику.
Ты как будто в первые части не играл, там всегда было много woke и sjw, просто сейчас какая-то мода везде выискивать sjw в играх, и если найдешь, то вопить что игра sjw-кал, хотя это буквально было всегда, во второй части вообще был полный абсурд, где ты просто общаешься не как скотина, и Андерс сразу к тебе шары катит, хотя флирта даже не было.
"Что угодно! Только не закрывайте нас!"
Осталось им еще пообещать Anthem починить и всем бесплатно раздать.
а помните как русские геймеры хейтили драгон эйдж и блогеры говорили что студию закроют? ну обосрались теперь хейтерки. студия продала миллионы копий и будет клепать игры дальше // Антон Городец
их точно закроют, и никто об этом жалеть не будет
А эти миллионы с тобой в одной комнате?
Если посчитать онлайн в стиме, то у неё в 4 раза меньше чем у вахи, или в 15 раз- чем у балды. Если продажи пропорциональны, то она продаст 1 миллион.
Но она не продаст, ибо сарафанное радио тут идёт против игры. // Dungeon Master