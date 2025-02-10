Создатель Dragon Age: Origins раскрыл неожиданную связь культовой RPG с Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood

Культовая ролевая игра Dragon Age: Origins, вышедшая в 2009 году, считается одной из лучших игр BioWare и до сих пор сохраняет за собой этот статус. Однако мало кто знает, что ее система диалогов имеет прямую связь с одной из самых необычных игр студии — Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood для Nintendo DS.

Бывший исполнительный продюсер Dragon Age, Марк Дарра, раскрыл неожиданный факт: Sonic Chronicles (2008) использует ту же систему диалогов, что и Dragon Age: Origins, но в упрощенной форме, адаптированной для портативной консоли.

В основе Sonic Chronicles лежит та же кодовая база, что и у Dragon Age: Origins. Конечно, она была сильно упрощена, чтобы уместиться на Nintendo DS, но технически — это одна и та же система.

— рассказал Марк Дарра.

Более того, если рассуждать формально, можно даже сказать, что это Dragon Age: Origins использует систему диалогов Sonic Chronicles, ведь Sonic вышел на год раньше релиза знаменитой RPG от BioWare.

После Sonic Chronicles небольшая команда разработчиков пыталась создать игру по Mass Effect для Nintendo DS, где игроки могли бы играть за пиратов на окраинах галактики. Однако проект был отменен из-за экономических сложностей выхода на портативные платформы.

Сегодня BioWare уже не занимается подобными экспериментами. После сокращений в студии, связанных с Dragon Age: The Veilguard, в команде осталось около 100 человек, и теперь весь фокус направлен на поддержку основных франшиз. Однако история Sonic Chronicles показывает, что когда-то BioWare могла позволить себе даже самые неожиданные проекты.