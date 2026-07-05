Создатель Dragon Age рассказал, какой хотел бы видеть новую часть серии

Создатель Dragon Age Дэвид Гейдер поделился своим видением будущего франшизы, если бы однажды снова получил возможность работать над ней. По словам сценариста, он отказался бы от попыток угодить максимально широкой аудитории и вернул серию к её истокам.
Гейдер признался, что раньше не хотел бы возвращаться к Dragon Age, но теперь воспринимает такую возможность как интересный вызов.
«Если бы по какой-то невероятной случайности мне снова доверили Dragon Age и сказали вдохнуть в неё новую жизнь, я бы вернулся к тому, что изначально сделало серию такой популярной. Я сделал бы её мрачнее, опаснее и не боялся бы принимать решения, которые могут расстроить игроков».
По мнению автора, именно первая Dragon Age запомнилась глубоко проработанными персонажами и атмосферой тёмного фэнтези. Он считает, что будущим играм не стоит стремиться понравиться всем подряд, жертвуя особенностями, за которые серию полюбили поклонники.
При этом Гейдер отметил, что сейчас его больше интересуют новые проекты, чем возвращение к старым франшизам. В частности, он признался, что с удовольствием поработал бы над игрой по вселенной The Expanse от студии Owlcat Games.
Некрофилы все не успокоятся.
Так вы и не пытались угодить максимально широкой аудитории. Вы пытались угодить количественно ничтожной группе деградирующих, большинство из которых способны только вопить в интернетах и не платежеспособных.
А стерильно-соевый Фейлгард это что тогда?
Гейдер был ведущим сценаристом в Dragon Age: Origins, НО, кроме него сценаристами также были: Феррет Бодуэн (Ferret Baudoin); Шерил Чи (Sheryl Chee); Дэниел Эриксон (Daniel Erickson); Дженнифер Хеплер (Jennifer Hepler); Мэри Кирби (Mary Kirby); Лукас Кристьянсон (Lukas Kristjanson); Тония Лэрд (Tonia Laird); Джей Тёрнер (Jay Turner).
Гейдер был также ведущим сценаристом в Инквизиции, с ним остались 3-ое из 8, остальные уволились. И судя по результату Инквизиции, Гейдер в Dragon Age: Origins был техническим организатором, а не реальным создателем сюжета культовой первой части.
На пушечный выстрел, эту продажную посредственность, не подпускать к играм.
Иногда я начинаю верить, что они действительно считают те пол процента лгебт фриков "всеми", делая игры для них... А потом искренне удивляются, "Да как же так! Делали для всех, но все ненавидят?!"
>Создатель Dragon Age рассказал, какой хотел бы видеть новую часть серии
С бычьими членами между ног каждого женского персонажа, полагаю? И история должна быть вокруг ТОЛЬКО меньшинств? Ведь это САМОЕ ВАЖНОЕ в фентези рпг?