Создатель Dragon Age рассказал, какой хотел бы видеть новую часть серии

Создатель Dragon Age Дэвид Гейдер поделился своим видением будущего франшизы, если бы однажды снова получил возможность работать над ней. По словам сценариста, он отказался бы от попыток угодить максимально широкой аудитории и вернул серию к её истокам.

Гейдер признался, что раньше не хотел бы возвращаться к Dragon Age, но теперь воспринимает такую возможность как интересный вызов.

«Если бы по какой-то невероятной случайности мне снова доверили Dragon Age и сказали вдохнуть в неё новую жизнь, я бы вернулся к тому, что изначально сделало серию такой популярной. Я сделал бы её мрачнее, опаснее и не боялся бы принимать решения, которые могут расстроить игроков».

По мнению автора, именно первая Dragon Age запомнилась глубоко проработанными персонажами и атмосферой тёмного фэнтези. Он считает, что будущим играм не стоит стремиться понравиться всем подряд, жертвуя особенностями, за которые серию полюбили поклонники.

При этом Гейдер отметил, что сейчас его больше интересуют новые проекты, чем возвращение к старым франшизам. В частности, он признался, что с удовольствием поработал бы над игрой по вселенной The Expanse от студии Owlcat Games.