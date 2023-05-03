Ведущий повествования Dragon Age утверждает, что BioWare "тихо обиделась" на своих сценаристов ©

Автор Dragon Age Дэвид Гейдер говорит, что отношение BioWare к своим сценаристам менялось со временем, и некоторые люди в компании со временем стали "тихо обижаться" на них.



В свете продолжающихся забастовок Гильдии писателей Америки разработчик игр Дэвид Гейдер поделился своим мнением о том, как относятся к написанию игр в индустрии. По словам бывшего разработчика BioWare: "Писательство - одна из тех дисциплин, которые постоянно недооцениваются".



В своем Твиттере Гейдер уточняет: "Даже BioWare, которая построила свой успех на репутации хорошей истории и персонажей, постепенно превратилась из компании, которая высоко ценила своих писателей, в компанию, где нас... тихо обижали, а зависимость от дорогостоящего повествования считалась "альбатросом", сдерживающим компанию".

"Возможно, это звучит как тяжелое обвинение, - добавляет Гайдер, - но именно это я отчетливо ощущал вплоть до своего ухода в 2016 году. Внезапно все ответственные лица стали спрашивать: "Как нам меньше писать?". Хорошая история просто появлялась по мановению волшебной палочки, а не была чем-то, требующим поддержки и приоритета". На протяжении всего времени работы в BioWare Гайдер был наиболее известен своей работой над сериями Dragon Age и Star Wars, но эти комментарии кажутся особенно актуальными для Anthem, многопользовательской научно-фантастической игры студии. Anthem, значительно отличавшаяся от повествовательных игр, сделавших имя BioWare, стала массовой неудачей, не сумев реализовать ни сюжет одиночной игры, ни ее многопользовательский геймплей.



В настоящее время Гейдер возглавляет студию Summerfall, которая недавно анонсировала "ролевой мюзикл" под названием Stray Gods. Что касается BioWare, то студия по-прежнему работает над Dragon Age 4 (она же Dragon Age: Dreadwolf) и новой игрой Mass Effect, которую мы пока называем Mass Effect 5. Мы пока не знаем дату выхода ни одной из этих игр, но кто знает, может быть, мы услышим больше новостей во время Summer Games Fest в следующем месяце?