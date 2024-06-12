14 июня BioWare проведёт сессию вопросов и ответов по Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard от BioWare выглядела довольно хорошо в последнем показе игрового процесса, хотя и оставила у нас больше вопросов, чем ответов. Несколько предварительных просмотров прояснили некоторые вещи, от боя до структуры, основанной на миссиях.
Тем не менее, сессия вопросов и ответов состоится 14 июня. Она будет доступна на официальном Discord BioWare, и команда разработчиков ответит на вопросы.
Dragon Age: The Veilguard выйдет осенью на Xbox Series X/S, PS5 и
Главный вопрос по стилю пока, подстроились под зумеров и лгбт, что не столь разные понятия)) А великий темный и интересный лор DAO был начат 2009, скатились к поп играм по типу фортнайт. https://www.youtube.com/watch?v=tvSQr1Hjsus
Уже, вероятно, сегодня появится вопрос о сохранениях с предыдущих частей и их реализации через ?рандом? "гадания" на Таро в игре при создании персонажа... И о самом сохранении как сервиса Кипа, который генерирует "свой" мир для игрока в DAI.
Фантов серии втоптали ещё ниже. Мол, уже мало кто помнит, что было раньше - прошло 10 лет. - примерная выжимка из слов гейм-директора Коринн Буше(чьё единственное достижение в её професии быть трансом).
Вот именно, оставила больше вопросов чем ответов. И причём самый главный какого вялого сморщенного члена всё так плохо и по у*бански, а они говорят что всё прекрасно и "довольно хорошо"
Это их работа так говорить: не могут они перед SJW активистами сказать, что игра наполненная этой самой инклюзивностью вышла чем-то плохим... даже не так – чем-то отвратительным. Они как всегда: «улыбаемся и машем, парни». Я лишь надеюсь, игроки ответят соизмеримо, и не станут финансировать покупкой подобные проекты – или они сами же своими руками и деньгами выкопают этой серии игр (и индустрии в целом) могилу.
Ну вот и ещё одна г...оигра на подходе. Какое же убожество вся эта цветастая палитра, мультяшность и закос под ммо. Была последняя надежда, что хоть биовары не обделаются. Ведь до андромеды и инквизиции делали отличные игры, думалось что вывезут... но нет, чуда не случилось.
Совсем стала разочаровывать игровая индустрия, уже лет 5 ничего хорошего не выходило в ААА сегменте.
Печаль 😢
Мой вопрос когда закроют BioWare и перестанут использовать некогда великие названия.🤷 // Александр Мастерс
В каком месте там "довольно хорошо"? // Александр Ковалёв
Интересно какие вопросы будут разработчикам.
Да не выглядела она хорошо. Мыло и дерьмовый дизайн.