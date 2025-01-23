Акции EA упали после сообщения о том, что Dragon Age: The Veilguard не достигла ожидаемых продаж

Хотя Dragon Age: The Veilguard смогла получить неплохие оценки обзоров, когда она была выпущена в прошлом году, похоже, это не отразилось на продажах, настолько, что акции издателя Electronic Arts упали из-за этого.

По состоянию на среду после биржевых торгов акции EA упали на 9% из-за низких показателей EA Sports FC 25 и Dragon Age: The Veilguard. В отчете о предварительных результатах EA за третий квартал 2025 финансового года Уилсон сказал:

В третьем квартале мы продолжали выпускать высококачественные игры по всему нашему портфолио; Однако Dragon Age и EA SPORTS FC 25 не оправдали наших ожиданий по чистым продажам.

В дополнение к этому Уилсон упомянул, как The Veilguard удалось привлечь около 1,5 млн игроков, что на 50% ниже ожиданий издателя.

Global Football пережила два последовательных финансовых года двузначного роста чистых продаж. Однако франшиза испытала замедление, поскольку ранний импульс в третьем финансовом квартале не сохранился до конца. В результате EA пересматривает свой прогноз по Global Football, чтобы закончить финансовый год со средним однозначным показателем в середине нового прогноза. Отдельно Dragon Age привлекла около 1,5 млн игроков в течение квартала, что почти на 50% ниже ожиданий компании.

EA объявит результаты третьего финансового квартала, который заканчивается 31 декабря 2024 года, 4 февраля. К тому времени мы должны узнать больше подробностей.

Учитывая, что RPG не оправдала ожиданий в коммерческом плане, неудивительно, что BioWare не планирует разрабатывать для нее DLC. Студия подтвердила, что переключила внимание на следующую игру Mass Effect, которая, как мы надеемся, будет лучше.