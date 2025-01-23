Акции EA упали после сообщения о том, что Dragon Age: The Veilguard не достигла ожидаемых продаж

Хотя Dragon Age: The Veilguard смогла получить неплохие оценки обзоров, когда она была выпущена в прошлом году, похоже, это не отразилось на продажах, настолько, что акции издателя Electronic Arts упали из-за этого.
По состоянию на среду после биржевых торгов акции EA упали на 9% из-за низких показателей EA Sports FC 25 и Dragon Age: The Veilguard. В отчете о предварительных результатах EA за третий квартал 2025 финансового года Уилсон сказал:
В третьем квартале мы продолжали выпускать высококачественные игры по всему нашему портфолио; Однако Dragon Age и EA SPORTS FC 25 не оправдали наших ожиданий по чистым продажам.
В дополнение к этому Уилсон упомянул, как The Veilguard удалось привлечь около 1,5 млн игроков, что на 50% ниже ожиданий издателя.
Global Football пережила два последовательных финансовых года двузначного роста чистых продаж. Однако франшиза испытала замедление, поскольку ранний импульс в третьем финансовом квартале не сохранился до конца. В результате EA пересматривает свой прогноз по Global Football, чтобы закончить финансовый год со средним однозначным показателем в середине нового прогноза. Отдельно Dragon Age привлекла около 1,5 млн игроков в течение квартала, что почти на 50% ниже ожиданий компании.
EA объявит результаты третьего финансового квартала, который заканчивается 31 декабря 2024 года, 4 февраля. К тому времени мы должны узнать больше подробностей.
Учитывая, что RPG не оправдала ожиданий в коммерческом плане, неудивительно, что BioWare не планирует разрабатывать для нее DLC. Студия подтвердила, что переключила внимание на следующую игру Mass Effect, которая, как мы надеемся, будет лучше.
Сделали игру для меньшинств. Получили меньшие продажи.
Расстроены.
Им ещё до релиза говорили, что повестка загубит игру. Ко всем трейлерам отгружали дизлайки. Потом чему EA то удивляется?)))
13 лет смотрю в сторону заката величайшей студии, которую испортила гнилая конторка с двумя буквами!
Ну свои хиты биотвари выпустили как раз при ea )
у биовар слишком много хитов и до ЕА, но если говорить про драгон эйдж ориджинс и масс эффект, то тут ЕА еще не успела так сказать зацепится, а вот с масс эффект 2 уже электроники начали набирать обороты, то минус Карпишин, то длс, но если взять номинально, то да хиты были при ЕА, но сомневаюсь что их заслуга)
"хотя издатель смог купить неплохие оценки, игра от этого не стала лучше" - странно конечно, а вот у юбисофт раньше это получалось
основной пакет акций EA держат эстонцы? 0_o
Нет! Какие то деградировавшие дегенераты!
go woke go broke как говорится, уже до самых тупых начинает доходить и только сони, еа и юбисофт упорно себе стреляют в ногу.
Биотвари давно перестали делать годные игры, с тех самых пор когда вся студия сменила вектор повестки и ушли ветераны. Андромеда и Антем были первым звоночком , а приход к власти недочеловека просто добила студию. Знаете? Мне их совсем не жаль если их закроют.
Выводы, конечно же, не сделают)
Ну главное чтобы выводы сделали