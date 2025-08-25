ЧАТ ИГРЫ
Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 895 оценок

Amazon бесплатно раздает Dragon Age: The Veilguard для PS5, но геймеры отказываются от "подарка"

Gruz_ Gruz_

Dragon Age: The Veilguard должна была стать великим возвращением BioWare к прежней форме, но на поверку все оказалось совсем не так. Еще задолго до релиза игроки критиковали направление, выбранное студией, а сама премьера только подтвердила их опасения — игра не вызвала особого интереса, а отзывы фанатов в большинстве своем были очень прохладными.

Не улучшило ситуацию и быстрое появление игры в PlayStation Plus и Xbox Game Pass, что еще сильнее ударило по продажам коробочных и цифровых версий. Многие игроки посчитали, что если можно играть по подписке, то уже нет никакого смысла покупать полную версию.

И вот теперь дело приняло еще более странный оборот. В Австралии Amazon раздает Dragon Age: The Veilguard совершенно бесплатно — достаточно купить один из более чем тысячи подходящих товаров, чтобы получить копию игры. Только вот беда в том, что многим покупателям этот «подарок» не нужен. На форумах и в социальных сетях игроки шутят, что вместо такого подарка они предпочли бы... ничего.

И что еще хуже, это не первый раз, как магазин пытается избавиться от излишков. До этого подобные акции проводились в других регионах, где участники Amazon Prime могли получить игру фактически бесплатно благодаря возврату в виде кредитов магазина. И даже EB Games в Австралии добавляла Dragon Age: The Veilguard бесплатно при покупке контроллеров.

Похоже, что сейчас все стремятся избавиться от излишних запасов. Для фанатов серии это очень горькая картина — игра, которая должна была вернуть блеск бренду Dragon Age, превратилась в мем и нежелательный бонус к покупкам.

Комментарии: 57
Ahnx

Компания Bioware прекратила существование в 2012 году. Пишите вместо неё EA, так будет понятнее.

34
Nill Kravets

но вместо них появился FemblackTransoware

9
Константин335

И снова груз пишет бред в своих новостях, теперь выдумал что геймеры со смехом отказываются от игры, ПГ совсем уже скатился, давно уже пора забанить этого груза

26
BluntZebulon

Запости опровержение со ссылками и скриншотами

14
PolGhost BluntZebulon

А не находишь, что изначально именно Груз и должен был предоставить, хотя бы цитаты, а лучше конечно скриншоты. На заборе тоже много чего написано

16
Константин335 BluntZebulon

Здесь есть еще норм авторы, такие как butcher69, но точно не груз со своими бредовыми новостями. И как уже сказали выше ссылки и скриншоты как раз должен был предоставить груз

4
Fatum Sibir

Что могло пойти не так…

22
Nill Kravets

а сам персонаж выглядит как будто из Porn Игры вышел

MNM 777
19
Phoenix87

Вот это они ох.ели! Не хотят играть в плохую игру... Вот поэтому её надо продвигать как Смуту, устанавливать на плойки принудительно, подключить государство чтобы собирать данные тех, кто отказывается поддерживать производителя, а потом приравнивать к иноагентам и конечно делать вид, что игра самая лучшая, вы не пынямаете!

15
Рикочико

А пукарей вообще на бутылку сажать, за отказ скачивать нашу игру с бэкдор…. ой прекрасную.

9
Janekste

Со Смутой по прошу в один ряд этот хлам радужный не ставить. Смута гораздо приятнее играется, чем эта убогая DA The Veilguard, если сравнивать. Точка.

8
Phoenix87 Janekste

Как скажешь, я в сортах говен не разбираюсь как говориться, не играл не в ту не в эту и не собираюсь)

3
CRAZY rock GAME

Это еще ничего, теперь ждем провала Mass Effect, если он вообще выйдет когда нибудь

10
Nill Kravets

сто процентов выйдет либо новая Андромеда либо Космический Viliguard и конечно же на Unreal 5 и ГГ будет она/оно черноазиаткий инвалид

2
JackBV
На форумах и в социальных сетях игроки шутят, что вместо такого подарка они предпочли бы... ничего

От те на, оказывается гoвноедов не так уж и много на белом свете , это определённо удивило Биотварь .

10
Eikiti

А ты не считаешь себя rовноедом?

3
JackBV Eikiti

Определённо нет, если игра попахивает гoвнецом, к ней не притрагиваюсь. Но если ты задаешь такие вопросы, выходит что это часть тебе зашла.

3
Eikiti JackBV

По плюсу раздавали, минут 10 наиграл)) Мне просто интересны критерии твоего так называемого отбора) Если говорят плохая - значит полюбому плохая?)

ZAUSA

Надо было на PG раздавать. Тут, если на халяву, любой кал возьмут, да ещё советовать будут другим, как забрать.

10
Falloutist

он нам и даром не нужон, этот фейлгард ваш!

10
yariko ookami
9
