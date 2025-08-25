Amazon бесплатно раздает Dragon Age: The Veilguard для PS5, но геймеры отказываются от "подарка"

Dragon Age: The Veilguard должна была стать великим возвращением BioWare к прежней форме, но на поверку все оказалось совсем не так. Еще задолго до релиза игроки критиковали направление, выбранное студией, а сама премьера только подтвердила их опасения — игра не вызвала особого интереса, а отзывы фанатов в большинстве своем были очень прохладными.

Не улучшило ситуацию и быстрое появление игры в PlayStation Plus и Xbox Game Pass, что еще сильнее ударило по продажам коробочных и цифровых версий. Многие игроки посчитали, что если можно играть по подписке, то уже нет никакого смысла покупать полную версию.

И вот теперь дело приняло еще более странный оборот. В Австралии Amazon раздает Dragon Age: The Veilguard совершенно бесплатно — достаточно купить один из более чем тысячи подходящих товаров, чтобы получить копию игры. Только вот беда в том, что многим покупателям этот «подарок» не нужен. На форумах и в социальных сетях игроки шутят, что вместо такого подарка они предпочли бы... ничего.

И что еще хуже, это не первый раз, как магазин пытается избавиться от излишков. До этого подобные акции проводились в других регионах, где участники Amazon Prime могли получить игру фактически бесплатно благодаря возврату в виде кредитов магазина. И даже EB Games в Австралии добавляла Dragon Age: The Veilguard бесплатно при покупке контроллеров.

Похоже, что сейчас все стремятся избавиться от излишних запасов. Для фанатов серии это очень горькая картина — игра, которая должна была вернуть блеск бренду Dragon Age, превратилась в мем и нежелательный бонус к покупкам.