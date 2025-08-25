Amazon бесплатно раздает Dragon Age: The Veilguard для PS5, но геймеры отказываются от "подарка"

Dragon Age: The Veilguard должна была стать великим возвращением BioWare к прежней форме, но на поверку все оказалось совсем не так. Еще задолго до релиза игроки критиковали направление, выбранное студией, а сама премьера только подтвердила их опасения — игра не вызвала особого интереса, а отзывы фанатов в большинстве своем были очень прохладными.
Не улучшило ситуацию и быстрое появление игры в PlayStation Plus и Xbox Game Pass, что еще сильнее ударило по продажам коробочных и цифровых версий. Многие игроки посчитали, что если можно играть по подписке, то уже нет никакого смысла покупать полную версию.
И вот теперь дело приняло еще более странный оборот. В Австралии Amazon раздает Dragon Age: The Veilguard совершенно бесплатно — достаточно купить один из более чем тысячи подходящих товаров, чтобы получить копию игры. Только вот беда в том, что многим покупателям этот «подарок» не нужен. На форумах и в социальных сетях игроки шутят, что вместо такого подарка они предпочли бы... ничего.
И что еще хуже, это не первый раз, как магазин пытается избавиться от излишков. До этого подобные акции проводились в других регионах, где участники Amazon Prime могли получить игру фактически бесплатно благодаря возврату в виде кредитов магазина. И даже EB Games в Австралии добавляла Dragon Age: The Veilguard бесплатно при покупке контроллеров.
Похоже, что сейчас все стремятся избавиться от излишних запасов. Для фанатов серии это очень горькая картина — игра, которая должна была вернуть блеск бренду Dragon Age, превратилась в мем и нежелательный бонус к покупкам.
Компания Bioware прекратила существование в 2012 году. Пишите вместо неё EA, так будет понятнее.
но вместо них появился FemblackTransoware
И снова груз пишет бред в своих новостях, теперь выдумал что геймеры со смехом отказываются от игры, ПГ совсем уже скатился, давно уже пора забанить этого груза
Запости опровержение со ссылками и скриншотами
А не находишь, что изначально именно Груз и должен был предоставить, хотя бы цитаты, а лучше конечно скриншоты. На заборе тоже много чего написано
Здесь есть еще норм авторы, такие как butcher69, но точно не груз со своими бредовыми новостями. И как уже сказали выше ссылки и скриншоты как раз должен был предоставить груз
Что могло пойти не так…
а сам персонаж выглядит как будто из Porn Игры вышел
Вот это они ох.ели! Не хотят играть в плохую игру... Вот поэтому её надо продвигать как Смуту, устанавливать на плойки принудительно, подключить государство чтобы собирать данные тех, кто отказывается поддерживать производителя, а потом приравнивать к иноагентам и конечно делать вид, что игра самая лучшая, вы не пынямаете!
А пукарей вообще на бутылку сажать, за отказ скачивать нашу игру с бэкдор…. ой прекрасную.
Со Смутой по прошу в один ряд этот хлам радужный не ставить. Смута гораздо приятнее играется, чем эта убогая DA The Veilguard, если сравнивать. Точка.
Как скажешь, я в сортах говен не разбираюсь как говориться, не играл не в ту не в эту и не собираюсь)
Это еще ничего, теперь ждем провала Mass Effect, если он вообще выйдет когда нибудь
сто процентов выйдет либо новая Андромеда либо Космический Viliguard и конечно же на Unreal 5 и ГГ будет она/оно черноазиаткий инвалид
От те на, оказывается гoвноедов не так уж и много на белом свете , это определённо удивило Биотварь .
А ты не считаешь себя rовноедом?
Определённо нет, если игра попахивает гoвнецом, к ней не притрагиваюсь. Но если ты задаешь такие вопросы, выходит что это часть тебе зашла.
По плюсу раздавали, минут 10 наиграл)) Мне просто интересны критерии твоего так называемого отбора) Если говорят плохая - значит полюбому плохая?)
Надо было на PG раздавать. Тут, если на халяву, любой кал возьмут, да ещё советовать будут другим, как забрать.
он нам и даром не нужон, этот фейлгард ваш!