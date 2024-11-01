AMD выпустила новую бета-версию драйвера с поддержкой Dragon Age: The Veilguard

Компания AMD подготовила новый драйвер к выходу игры Dragon Age: The Veilguard от Bioware - для тех, кому нужны патчи и соответствующие оптимизации для игры. Драйвер находится на стадии бета-версии (не-WHQL), поэтому он может оказаться менее стабильным по сравнению с WHQL-сертифицированными версиями.

Помимо поддержки Dragon Age: The Veilguard, в драйвере 24.20.19.05 устранена ошибка, вызывающая повреждение текстур во время игры в The Crew Motorfest. В целом, в новой бета-версии драйвера AMD больше ничего не изменилось.

AMD Software: Adrenalin Edition 24.20.19.05 поддерживает 64-битную ОС Windows 10 (1809 и новее) и Windows 11 (любой релиз). Версия 32-bit Windows 10 не поддерживается. Если говорить о совместимом «железе», то драйвер работает со следующими графическими и процессорными решениями:

Скачать последний бета-драйвер AMD можно прямо с нашего сайта. Там же доступна и полная информация о релизе и другие версии.