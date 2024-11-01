AMD выпустила новую бета-версию драйвера с поддержкой Dragon Age: The Veilguard

Компания AMD подготовила новый драйвер к выходу игры Dragon Age: The Veilguard от Bioware - для тех, кому нужны патчи и соответствующие оптимизации для игры. Драйвер находится на стадии бета-версии (не-WHQL), поэтому он может оказаться менее стабильным по сравнению с WHQL-сертифицированными версиями.
Помимо поддержки Dragon Age: The Veilguard, в драйвере 24.20.19.05 устранена ошибка, вызывающая повреждение текстур во время игры в The Crew Motorfest. В целом, в новой бета-версии драйвера AMD больше ничего не изменилось.
AMD Software: Adrenalin Edition 24.20.19.05 поддерживает 64-битную ОС Windows 10 (1809 и новее) и Windows 11 (любой релиз). Версия 32-bit Windows 10 не поддерживается. Если говорить о совместимом «железе», то драйвер работает со следующими графическими и процессорными решениями:
Скачать последний бета-драйвер AMD можно прямо с нашего сайта. Там же доступна и полная информация о релизе и другие версии.
Кстати, а что там по оптимизации? DF вроде говорят, что всё хорошо, но им я не верю.
P.S. Не минусите. Нести деньги ЕА я не планирую. Только торрент.
7900xtx на уровне 4070ti с 40фпс в 4к)
Ладно, спрошу по другому... Будет ли 30фпс, если у меня 1050ти?
(Да, я играю в 30фпс, ибо больше 30-ти я тупо не вижу)
На минималках должно быть)
ОС: 10 / 11 (x64 bit)
Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X
Оперативная память: 16 GB
Видеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X
Место на диске: 100 GB
По идее 1050ti должна тянуть более - менее.
Ну если речь о вейлгарде, то тут даже на максималках будут минималки. Стилистика то мобильная.
После того, как демонам гордыни отрезали ноги (и теперь они летают, как демоны праздности, или колдовские ужасы), я вообще не могу всерьёз рассматривать эту игру как что-то визуально приятное.
настолько не сдалась что она бестселлер в стиме. но я честно не понимаю этих людей. которые покупают эту игру.
Ну зачем
Крутая игра, мне понравилась.
Видимо, они тоже за повесточку, минусуем! Всей страной.
амд ну вы то меня не разочаровывайте хоть, зачем драйвера для этой помойки