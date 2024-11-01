ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.4 840 оценок

AMD выпустила новую бета-версию драйвера с поддержкой Dragon Age: The Veilguard

Gruz_
Новости

Компания AMD подготовила новый драйвер к выходу игры Dragon Age: The Veilguard от Bioware - для тех, кому нужны патчи и соответствующие оптимизации для игры. Драйвер находится на стадии бета-версии (не-WHQL), поэтому он может оказаться менее стабильным по сравнению с WHQL-сертифицированными версиями.

Помимо поддержки Dragon Age: The Veilguard, в драйвере 24.20.19.05 устранена ошибка, вызывающая повреждение текстур во время игры в The Crew Motorfest. В целом, в новой бета-версии драйвера AMD больше ничего не изменилось.

AMD Software: Adrenalin Edition 24.20.19.05 поддерживает 64-битную ОС Windows 10 (1809 и новее) и Windows 11 (любой релиз). Версия 32-bit Windows 10 не поддерживается. Если говорить о совместимом «железе», то драйвер работает со следующими графическими и процессорными решениями:

Драйвера для видеокарт: AMD Radeon Graphics Drivers - v1.06.22 - v24.20.19.5 WHQL

Скачать последний бета-драйвер AMD можно прямо с нашего сайта. Там же доступна и полная информация о релизе и другие версии.

-5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
PeaceDuke72

Кстати, а что там по оптимизации? DF вроде говорят, что всё хорошо, но им я не верю.
P.S. Не минусите. Нести деньги ЕА я не планирую. Только торрент.

3
Listoman

7900xtx на уровне 4070ti с 40фпс в 4к)

-1
PeaceDuke72 Listoman

Ладно, спрошу по другому... Будет ли 30фпс, если у меня 1050ти?
(Да, я играю в 30фпс, ибо больше 30-ти я тупо не вижу)

-2
Listoman PeaceDuke72

На минималках должно быть)

-1
Александр Дантес PeaceDuke72

ОС: 10 / 11 (x64 bit)

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Оперативная память: 16 GB

Видеокарта: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X

Место на диске: 100 GB

По идее 1050ti должна тянуть более - менее.

1
PeaceDuke72 Listoman

Ну если речь о вейлгарде, то тут даже на максималках будут минималки. Стилистика то мобильная.
После того, как демонам гордыни отрезали ноги (и теперь они летают, как демоны праздности, или колдовские ужасы), я вообще не могу всерьёз рассматривать эту игру как что-то визуально приятное.

0
Комментарий удален
Paramezan

настолько не сдалась что она бестселлер в стиме. но я честно не понимаю этих людей. которые покупают эту игру.

1
Twitch Stream Moments

Ну зачем

0
Mirabell Ivsi

Крутая игра, мне понравилась.

0
Aellie

Видимо, они тоже за повесточку, минусуем! Всей страной.

-1
антон фекалис

амд ну вы то меня не разочаровывайте хоть, зачем драйвера для этой помойки

-2